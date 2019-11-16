Росатом обнародовал данные о создании в СССР ракеты-предшественника «Калибров»

Госкорпорация Росатом опубликовала приказ, который ранее носил высшую степень секретности и касался создания первой советской крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей российских «Калибров».

На портале «История Росатома» опубликованы факсимиле архивных документов, отражающие развитие ядерной индустрии СССР. В 2020 году отечественная атомная сфера отметит 75-летие.

Среди опубликованных документов - приказ по штабу советской атомной промышленности, министерству среднего машиностроения СССР от 17 августа 1955 года. Данный материал не только имел пометку «совершенно секретно (особая папка)», но и дополнительный гриф «хранить наравне с шифром», что говорило о самой высокой степени закрытости информации.

© Росатом

В приказе отмечалось, что правительство СССР обязало Опытное конструкторское бюро №52 министерства авиационной промышленности разработать по указанию Минобороны 40 штук «экстремальных самолетов-снарядов» системы П-5 для вооружения подлодки. Этот же документ говорит о том, что руководители Минсредмаша обязывались выдать ОКБ-52 технические требования к боевой части этого самолета-снаряда, а также обговорить с создателями системы П-5 их предложения по боевой части.

© Росатом

© Росатом

Самолетом-снарядом системы П-5 была первая в мире крылатая ракета морского базирования с крылом, которое автоматически раскрывалось до запуска. До этой системы все мировые крылатые ракеты перед стартом подлежали сборке или, как минимум, предварительному раскрытию крыла.

Ракеты П-5 предназначались для поражения административных, промышленных, военных точек и военно-морских баз, находящихся как на побережье, так и в глубине территории врага. Первый старт состоялся в ноябре 1957 года. На вооружение на подводных лодках ракету приняли в 1959 году, а на надводных кораблях - в 1962 году.

В последующие годы крылатые ракеты морского базирования совершенствовались. В наше время на вооружении Военно-морского флота России стоит ракетный комплекс «Калибр». Всемирно известным он стал во время операции по уничтожению террористов в Сирии.