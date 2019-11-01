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Адмирал оценил важность обнаружения подлодки на дне Балтики

Наталья Вальханская
06:15 01.11.2019
Съемочная группа «Звезды» во время работы над программой «Военная приемка» в акватории Балтийского моря стала свидетелем обнаружения субмарины.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Благодаря уникальной гидроакустике противоминного корабля «Александр Обухов» морякам и находившимся на борту журналистам телеканала «Звезда» удалось обнаружить заросшую ракушками субмарину на дне Балтийского моря.

Сумбарина, найдена на глубине порядка 60 метров. Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев объяснил важность такого открытия и рассказал, что обычно происходит после обнаружения затонувших кораблей.

«После того, как находят подводную лодку, во-первых, определяется кто владелец, состав экипажа, и идет корректура. Бывало так, что проходит много лет и дополнительно весь экипаж награждали боевыми наградами. Второе, это место захоронения. То есть ушел человек в "автономку", а Балтийское море было минами начинено как клецками - сто тысяч мин было во время войны поставлено на Балтийском море», - сказал Валуев в эфире программы «Открытый эфир».

Предположительно, субмарина является дизельной немецкой. Относится она ко временам Первой или Второй мировой войн - пока так же не ясно (на территории современной Калининградской области ранее базировались немецкие подлодки).

«Звезда» и «Военная приемка» продолжат следить за судьбой найденной на дне Балтики субмарины и публиковать информацию по мере ее поступления.

Новый выпуск «Военной приемки» смотрите уже в это воскресенье, 3 ноября, в 10.05 на телеканале «Звезда».

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