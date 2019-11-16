Снимите это немедленно! Как развивалась советская мода

Сегодня в магазинах огромный выбор одежды. Коллекции модных брендов меняются два раза в год. В СССР все было по-другому, и модно одетый человек считался чуть ли не врагом народа. В Советском Союзе одевались доступно, скромно и одинаково. Но при этом все хотели выглядеть красиво.

Кто же придумывал моду в Советском союзе? Почему из-за одежды могли лишить зарплаты или уволить с работы? И как советские женщины умудрялись оставаться красивыми во времена тотального дефицита?

До революции в Санкт-Петербурге работало более 120 ателье, которые шили наряды барышням по французским каталогам. Только страусовых перьев ввозили в Россию до 500 тонн в год. Но как только большевики провозгласили всеобщее равенство и братство, от дореволюционной моды не осталось ничего. Дамы в кружевах исчезли с улиц, а им на смену пришла решительная женщина-комиссар.

Первая леди страны советов Надежда Крупская моде не следовала никогда. Она считала неприемлемым наряжаться, когда переживает сложные времена. В ателье ей сшили два платья, летнее и зимнее, больше напоминающие робы. В них она и ходила.

© Russian Look, Globallookpress

Мужская мода в высших эшелонах власти была еще более унылой. Ленин на всех портретах изображался в одном и том же галстуке и в пролетарской кепке. Сталинская эпоха опустила над СССР железный занавес. В страну перестали поступать модные журналы, а сам вождь носил исключительно военизированный френч. Слово «мода» Советская власть запретила. Говорили просто - одежда для народа. Красота была не главным делом государства, но руководство СССР не могло отпустить внешний вид советского человека на произвол судьбы. Он должен был соответствовать стандартам: скромности и приличию.

Советский человек носил спецодежду, которая была разрешена государством. Это была униформа на все случаи жизни. Для рабочих, для колхозников, для отдыха, занятий спортом. Образ строителя коммунизма на работе и дома разрабатывали лучшие художники модельеры страны.

Скучные чиновники от моды диктовали строгие правила. Женщины должны были носить блузки свободного кроя и юбки ниже колена, а мужчины обязаны надевать невзрачные рубашки и брюки. Ну и кепки. Но люди все равно ухищрялись привнести в эту одежду что-то свое. Девушки укорачивали юбки, мужчины носили брюки-клеш, а кепку надевали залихватски - козырьком назад.

В 1948 году на знаменитой еще с ХVIII века «улице моды» в Москве - Кузнецком Мосту, в доме № 14 был открыт Дом моделей. Во времена СССР это был главный моделирующий центр советской легкой промышленности. Здесь рождалась советская мода. Но перед тем, как отправить ту или иную модель на поток, судьбу работ отечественных модельеров решал художественный совет.

«Приезжали совершенно странные люди, которые сидели в худсовете, и решали судьбу талантливых людей. Они сами были безобразно одеты. У нас была такая в министерстве легкой промышленности - Антонова со стеклянными как у рыбы глазами, с халой на голове ходила. Очень суровая была женщина. И она говорила "не пойдет, не пойдет, не пойдет!"», - вспомнил модельер Вячеслав Зайцев.

В 1961 году в столице Австрии Вене прошли переговоры Никиты Хрущева и Джона Кеннеди. Глава советского государства приехал на встречу не один, а с супругой. Кадры, на которых Нина Петровна запечатлена рядом с Жаклин Кеннеди, облетели весь мир. В западной прессе наряд первой красной леди окрестили «халатом в цветочек».

Десятилетиями советских граждан учили одеваться «без лоска». Но наряды, которые висели в магазинах, многих людей не устраивали. Советский человек хотел одеваться со вкусом. А чтобы знать, как это сделать, нужно было попасть на открытый показ мод.

Модные показы в СССР назывались сеансами. В Москве их проводили в двух местах – в Доме моделей на Кузнецком мосту и ГУМе. На этих сеансах работали самые красивые девушки страны – советские манекенщицы.

© Василий Малышев, РИА-Новости

На модном показе можно было отметить номер той или иной модели, которая приглянулась, а затем отправиться в другую секцию магазина и приобрести выкройку, соответствующую выбранному номеру. Стоила такая выкройка 1 рубль. С ней можно было отправиться к портнихе или сшить наряд самостоятельно.

В 1970-е годы была изобретена химическая завивка для волос. С раннего утра в парикмахерские выстраивались огромные очереди из желающих сделать «химию». До этого долгое время советские дамы для создания причесок обходились бигуди и подручными средствами.

Легкая промышленность в СССР всегда финансировалась по остаточному принципу. На первом месте была индустриализация страны. Поначалу одежды и обуви в стране на всех просто не хватало.

Михаил Боярский вспоминает, что к одежде советские люди относились очень бережно. Хранили ее и берегли, как фамильные украшения, и передавали из поколения в поколение.

«Шубку мне перешили из маминой шубы. Мне делали шубку. Я помню как моя соседка очень хохотала, когда я вышел на улицу. А она говорит "Ой, Миша, как ты красиво одет, какой ты нарядный". Я говорю "А! Все из маминого барахла перешито"», - рассказал народный артист.

Одежду советские люди делили на повседневную и выходную. Вещь на выход надевали два раза в год на самые важные праздники.

Но к концу 80-х годов СССР выбился в мировые лидеры по объемам производства легкой промышленности. Предприятий по пошиву одежды было более чем достаточно. Однако обеспечить страну модной одеждой она была не в состоянии.

В то же время в СССР была мода не только для народа. Семьи партийной верхушки обшивались в спецателье на Кутузовском проспекте, созданном по распоряжению ЦК КПСС. «Непростой» советский человек носил дорогой, подогнанный по фигуре костюм, элегантное пальто, а зимой – обязательную шапку из каракуля.

В 1952 году Иосиф Сталин обратил внимание на хорошо одетого партийца Леонида Брежнева и сказал: «Какой красивый молдаванин». Много лет спустя этому же партийцу английская королева с восхищением заметила: «Мистер Брежнев, вы такой представительный мужчина».

© Юрий Иванов, РИА Новости

Личный фотограф Брежнева Владимир Мусаэльян вспоминает, что генсек очень любил модно одеваться и в неформальной обстановке носил вещи западных дизайнеров.

«Он очень хорошо одевался. Он следил за собой. Костюмы, галстуки подбирал он сам, не было имиджмейкеров, стилистов», - рассказал Мусаэльян.

Костюмы генсеку шил Александр Игманд - мастер идеального костюмного кроя. У него одевались практически все известные мужчины конца 20-го столетия в СССР.

Советский человек даже не подозревал, что Советский Союз периодически демонстрировал Западу уникальные коллекции модной одежды, которые создавались по специальным распоряжениям. Прославил СССР на Западе главный гуру советской моды Вячеслав Зайцев.

Зайцев стал известен на весь мир благодаря телогрейке и валенкам. После института еще молодого и неопытного начинающего модельера отправили по распределению на провинциальную швейную фабрику. Там ему дали задание придумать спецодежду для работниц. Зайцев взял гуашь и раскрасил телогрейку и валенки в яркие цвета. Вышел грандиозный скандал. Решили, что Зайцев издевается над труженицами. В Союзе коллекцию тут же запретили, зато за рубежом ее фотографии опубликовали в журнале «Пари Матч». Эту статья увидели великий Пьер Карден и дизайнер Дома «Кристиан Диор» Марк Боан. Они решили найти русского дизайнера. В прессе их встречу с Вячеславом Зайцевым тут же назвали встречей «королей моды».

© Valeriy-Matusov, Russian Look, Globallookpress

Демонстрация его знаменитой «Русской серии» по народным мотивам из ивановских ситцев прогремела на весь мир. Первого модельера Союза назвали за границей «Красным Диором». А в СССР его одежда никогда не поступала в свободную продажу, ее раскупали жены и дети кремлевской верхушки и крупных номенклатурных работников, творческая элита страны.

В эксклюзивных коллекциях разрешалось все. Одежда Вячеслава Зайцева всегда отражали тенденции мировой моды. Он стал законодателем высокой женской моды в СССР и одевал звезд советской эстрады. Это он придумывает знаменитый балахон Аллы Пугачевой.

Главными законодателями моды в Союзе были звезды кино. После премьеры «Веселых ребят» тысячи советских брюнеток тут же перекрасились в блондинок, чтобы походить на Любовь Орлову. Когда вышел фильм «Карнавальная ночь» модной стала осиная талия, как у Людмилы Гурченко. Посмотрев картину «Баббета идет на войну», все модницы поголовно захотели прическу, как у Брижит Бардо. Шиньонов в стране не было, поэтому щеголихи прятали в волосах яблоки.

Но на советской эстраде главной законодательницей моды стала Эдита Пьеха. Ее первое вступление в новогоднюю ночь в Ленинградской консерватории сделало ее знаменитой на всю страну.

«У меня был свитер ручной вязки мамин и юбка коричневая в пятнах чернильных. Тогда не было шариковых еще ручек. И моя гордость — лыжные ботинки, которые я себе купила на стипендию. И вот в таком виде такое чучело вышло к женщинам. Ну и на меня так смотрели минутой молчания, а потом взорвались аплодисменты от удивления», - вспомнила народная артистка СССР.

Первые сценические костюмы Эдита Станиславовна перешивала из маминых платьев. Но настоящей звездой певицу сделали шикарные наряды от Вячеслава Зайцева.

В 1957 году в Москве прошел Международный фестиваль молодежи и студентов. Это был культурный шок для всей страны. В столицу приехали иностранцы, советские люди вздрогнули, увидев и африканцев в лиловом манто, и женщин на высоченных шпильках. В это же время в СССР появилось целое поколение стиляг.

Они знали, как выделиться из толпы. Девушки носили сильно приталенные платья или очень короткие юбки. Молодые люди надевали брюки-дудочки, гавайские рубахи и кислотного цвета галстуки. Но тех людей, кто выделялся из толпы, общество осуждало. Их песочили на собраниях, а особо упорных отчисляли из вузов или даже исключали из комсомола.

Вячеслав Фетисов вспоминает, как привез из первой поездки из-за границы иностранные обновки.

«Когда мы из Канады приехали, я нарядился во все это западное. Платформу надел. Желтые носки надел мохеровые - мы все так накупили тогда. И вот я в таком наряде пришел в школу. Короче, меня выгнали из школы», - рассказал легендарный хоккеист.

Патрули дружинников ловили модно одетых молодых людей, сбривали им волосы, распарывали узкие штаны, у пиджаков вырывали накладные плечи, отрезали галстуки. Когда в Союз пришла мода на мини-юбки, начался тотальный контроль: специально обученные люди стояли у входа в вузы, проверяли длину юбок и отправляли переодеваться.

© Алексей-Куденко, РИА Новости

Но несмотря на запреты и цензуру, попытки достать модную одежду стали для советских людей приоритетной идеей. Люди часами готовы были стоять в очередях, уезжали в большие города, штурмовали крупные универмаги. Самыми вожделенными товарами были, конечно же, импортные.

Джинсы для советского человека были не просто одеждой: это был символ свободы и успеха. Но позволить купить себе фирменный деним мог далеко не каждый. На джинсы копили, ими спекулировали. Стоили они 120-200 рублей при средней зарплате инженера 150 рублей. Первые джинсы возили из Польши. У кого не было возможности покупать фирменные, изготовляли их сами. Чтобы добиться нужного цвета, джинсы варили в хлорке.

Все, что происходило в моде, отражало все, что происходило в обществе. Мода в СССР была сначала идеологически правильной, потом пуритански скромной и однообразной, чуть позже – пыталась подражать Западу. И только в 90-х она окончательно вырвалась на свободу.