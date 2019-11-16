Минобороны рассекретило документы о Словацком национальном восстании в 1944 году

На сайте Минобороны России открыт новый исторический раздел «Красные флаги над Банска-Бистрицей», посвященный 75-летию Словацкого национального восстания.

К 1944 году, после сокрушительных ударов Красной Армии по немецко-фашистским захватчикам на Восточном фронте, в Европе наблюдался значительный подъем национального освободительного движения и рост симпатии к советским войскам.

«В Словакии национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трех недель охватило одну треть территории страны. В боевых действиях с нацистами принимали участие около 60 тыс. словаков. Благодаря всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению Красной Армии на выручку восставшим страна впоследствии была освобождена от фашистов», - рассказали в Минобороны РФ.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, содержащими свидетельства мужества и героизма участников восстания, оказания помощи Красной Армией словацкому народу и действиям 1-го Чехословацкого армейского корпуса в годы войны.

В шифровке с грифом «совершенно секретно», опубликованной в новом разделе, сообщается, что осенью 1944 года в Словакии действовали 42 партизанских отряда численностью более 4,5 тыс. человек. Штаб народно-освободительного движения располагался в городе Банска-Быстрица.

«Повстанцам приходилось вести тяжелые бои с немецко-мадьярскими оккупантами. Начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-лейтенант Тимофей Строкач докладывал в Генеральный штаб Красной Армии о том, что командиры словацких партизанских отрядов и воинских частей обратились с просьбой оказать им помощь десантом, авиацией, вооружением, боеприпасами, а также убедительно просили направить к ним военных представителей Красной Армии для руководства и координацией боевыми действиями», - добавили в ведомстве.

© Минобороны РФ

В документе также отмечается, что на северо-восточной границе Словакии расположены 1-я и 2-я чехословацкие дивизии, насчитывающие 24 тыс. военнослужащих. Личный состав данных соединений настроен против немцев, ждет и готов к переходу на сторону Красной Армии.

«В рассекреченном докладе Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину описывается план операции советских войск по выходу на словацкую границу и соединению со словацкими частями и партизанами. Согласно плану в операции предусматривалось задействовать 38-ю армию в составе шести стрелковых дивизий, усиленную 17-й артиллерийской дивизией прорыва, две танковые бригады, гвардейский кавалерийский корпус, реактивную артиллерию и 1-й Чехословацкий корпус», - отмечается в пресс-релизе.

© Минобороны РФ

На сайте Минобороны России также размещено политдонесение 1-го Украинского фронта о военно-политической обстановке на территории, занятой словацкими повстанцами, составленное на основе личных наблюдений заместителя начальника военного отдела газеты «Правда» майора Бориса Полевого. Данный документ заслуживает особого внимания всех интересующихся военной историей.

«Словацкие солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от оккупантов с помощью Красной Армии, которую ждут с нетерпением. Бросается в глаза горячая и неподдельная любовь всех слоев словацкого населения к Красной Армии и братскому русскому народу. Население восхищается Красной Армией, ее победами и благодарит за помощь в создании Чехословацкого корпуса в СССР», - заявляется в документе.

Кроме того, в политдонесении приведены слова местных жителей - военнослужащих, врачей, рабочих и крестьян, - превозносивших советских воинов и их победы.

«Красная Армия показала всему миру пример стойкости и мужества в этой великой войне. Для нас, воинов Чехословацкой Республики, огромная честь сражаться бок о бок со знаменитыми бойцами Красной Армии за освобождение нашей Родины!», - говорил словацкий генерал Вист.

Восхищение советскими бойцами выражал и доктор Франтишек Немец, являющийся главным делегатом словацкого правительства на освобожденной территории:

«Победы, одержанные Россией в этой войне, ее жертвы превышают все, что сделали вместе взятые остальные страны антигитлеровской коалиции. У словацкого народа есть пословица: «Вместе в бою, вместе и в миру». Я думаю, что выражу мнение всего нашего правительства и всего населения нашей Родины, если официально скажу Вам, что извечное братство наших народов, скрепленное кровью в этой великой войне, должно сохраниться на вечные времена».

© Минобороны РФ

Позитивное и доверительное отношение словацкого народа к Красной Армии в итоге привело к тому, что 31 августа 1944 года, как свидетельствует боевое донесение командира 1-го Чехословацкого армейского корпуса генерала Яна Кратохвила, его соединение перешло в подчинение командующего войсками 4-го Украинского фронта. В составе корпуса находились, в частности, отдельная танковая и воздушно-десантная бригады, а также авиационный полк.

3 сентября 1944 года командующие 1-м и 4-м Украинскими фронтами получили приказ об организации наступления с целью выйти на границу Словакии и соединиться со словацкими войсками и партизанами, которые вели борьбу против немецких захватчиков. Согласно плану, утвержденному Верховным Главнокомандующим, наступление должно было начаться не позднее 8 сентября. Об этом свидетельствуют соответствующие архивные документы, размещенные в новом историческом разделе на сайте Минобороны России.

В боевом распоряжении штаба 5-го авиационного Орловского корпуса дальнего действия сообщается, что в период с 18 сентября по 30 октября 1944 года части соединения выполняли спецзадания по десантированию личного состава и боевого груза подразделений 1-го Чехословацкого армейского корпуса, а также бомбардировке вражеских позиций.

© Минобороны РФ

Кроме того, в обзоре боевых действий 2-й воздушной армии за сентябрь 1944 года отмечено, что экипажи самолетов По-2 208-й ночной ближнебомбардировочной Киевской Краснознаменной дивизии обеспечивали боевую работу партизанского движения в Словакии: перебрасывали партизанских руководителей и организаторов боевых групп, вооружение и военное снаряжение, боеприпасы и медикаменты.

«Удаленность партизанских баз от аэродромов в среднем составляла 120 км, что создавало большие трудности для самолетовождения, ограничивало время поиска целей, вследствие, что полеты выполнялись почти на полный радиус действия По-2, а иногда при сильном встречном ветре (порядка 40 км/час), полеты производить не имелось возможности. Кроме того, в ночное время в горной местности в долинах рек и лощинах почти всегда стояли туманы, которые очень затрудняли ориентировку и поиск целей», - описывается в опубликованном документе.

© Минобороны РФ

Исключительно самоотверженной работой в сложных метеорологических условиях горной местности летчики 208-й ночной ближнебомбардировочной Киевской Краснознаменной дивизии обеспечили дальнейшее развитие партизанского движения Словакии, установили связь партизанских соединений со штабом партизанского движения при Военном совете 1-го Украинского фронта, а также обеспечили живую связь командования словацкой армии с командованием Красной Армии.

Публикация рассекреченных документов о помощи Красной Армии словацким партизанам и повстанцам из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.