Тайны архива Колчака: о чем писал лидер Белого движения в своих письмах

Парижский аукционный дом Drouot 21 ноября выставит на продажу архив семьи Колчаков. В исторических кругах известное волнение, боятся, не исчезнут ли бумаги бесследно. Минкульт РФ их выкупать не собирается, о чем сообщил министр Владимир Мединский, но с благодарностью примет в дар, если кто-то сочтет возможным таковой сделать.

«Если будут меценаты среди поклонников адмирала Колчака, купят, привезут в Россию, мы будем это только приветствовать. Наверное, там много интересного. Яркий и противоречивый человек был», - отметил он.

Жене Колчак писал «Сонечка», а сыну он писал «Славушка» - за этим уменьшительно- ласкательным даже сразу и не узнаешь, что автор этих писем тот, кто называл себя Верховным правителем России.

Документы, проливающие свет на жизнь лидера белогвардейцев случайным образом обнаружил в Париже эксперт торгового дома Иван Бирр, потомок белоэмигрантов. По просьбе наследников недавно скончавшегося внука Александра Колчака он проводил инвентаризацию имущества покойного. В результате чего обнаружил чемодан, наполненный уникальными документами и старыми письмами, написанными самим адмиралом и о нем.

«Материалы ценны тем что, вот часто у вас есть письма Александра Второго, генералов, писателей, Бунин, например. Это редко, но все-таки бывает. А Колчак - никогда, он умер все-таки в России. И вдруг у вас более ста документов первой важности, более ста документов. Никто даже об этом архиве в принципе не знал», - рассказал эксперт.

Среди документов есть и подлинные исторические жемчужины,например, оригинал собственноручно написанной декларации омского правительства, белогвардейского высшего органа госвласти, причем, с многочисленными правками самого Колчака. Видно, как мучительно давались нужные формулировки. Также есть письмо к сыну, всего за месяц до кончины.

«"Дорогой Славушка, я скоро закончу с большевистской заразой и мы сможем вновь увидеться". То есть он верил, что он может вернуться, увидеть свою семью», - цитирует письмо Бирр.

Однако увидеться они так и не смогли, поскольку 7 февраля 1920 года лидер Белого движения попал в плен, был признан военным преступником и, согласно постановлению Иркутского военно-революционного комитета, расстрелян. Но, как оказалось, все было не так однозначно.

«В этом письме написано, что никто не захотел в него стрелять. И вот, один мерзавку взялся его и убил, и через день его нашли, он обокрал личные предметы самого Колчака», - пояснил Иван Бирр.

Несмотря на то, что уникальные лоты уйдут с молотка и будут в отдельных в коллекциях, копии всех главных документов сохранили в архиве, чтобы историки и дальше могли изучить ранее неизвестные детали жизни яркого представителя одного из самых тяжелых периодов истории нашей страны.

Торги назначены на 21 ноября, но уже сейчас от желающих приобрести документы нет отбоя. Стартовая цена на письменное наследие Колчака пока не определена. Хотя, по мнению историков, этому наследию просто нет цены.