Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Тайны архива Колчака: о чем писал лидер Белого движения в своих письмах

Федор Иваница
21:16 15.11.2019
Документы, проливающие свет на жизнь лидера белогвардейцев случайным образом обнаружил в Париже французский эксперт в области русских архивных документов и живописи.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

Парижский аукционный дом Drouot 21 ноября выставит на продажу архив семьи Колчаков. В исторических кругах известное волнение, боятся, не исчезнут ли бумаги бесследно. Минкульт РФ их выкупать не собирается, о чем сообщил министр Владимир Мединский, но с благодарностью примет в дар, если кто-то сочтет возможным таковой сделать.

«Если будут меценаты среди поклонников адмирала Колчака, купят, привезут в Россию, мы будем это только приветствовать. Наверное, там много интересного. Яркий и противоречивый человек был», - отметил он.

Жене Колчак писал «Сонечка», а сыну он писал «Славушка» - за этим уменьшительно- ласкательным даже сразу и не узнаешь, что автор этих писем тот, кто называл себя Верховным правителем России.

Документы, проливающие свет на жизнь лидера белогвардейцев случайным образом обнаружил в Париже эксперт торгового дома Иван Бирр, потомок белоэмигрантов. По просьбе наследников недавно скончавшегося внука Александра Колчака он проводил инвентаризацию имущества покойного. В результате чего обнаружил чемодан, наполненный уникальными документами и старыми письмами, написанными самим адмиралом и о нем.

«Материалы ценны тем что, вот часто у вас есть письма Александра Второго, генералов, писателей, Бунин, например. Это редко, но все-таки бывает. А Колчак - никогда, он умер все-таки в России. И вдруг у вас более ста документов первой важности, более ста документов. Никто даже об этом архиве в принципе не знал», - рассказал эксперт. 

Среди документов есть и подлинные исторические жемчужины,например, оригинал собственноручно написанной декларации омского правительства, белогвардейского высшего органа госвласти, причем, с  многочисленными правками самого Колчака. Видно, как мучительно давались нужные формулировки. Также есть письмо к сыну, всего за месяц до кончины.

«"Дорогой Славушка, я скоро закончу с большевистской заразой и мы сможем вновь увидеться". То есть он верил, что он может вернуться, увидеть свою семью», - цитирует письмо Бирр.

Однако увидеться они так и не смогли, поскольку 7 февраля 1920 года лидер Белого движения попал в плен, был признан военным преступником и, согласно постановлению Иркутского военно-революционного комитета, расстрелян. Но, как оказалось, все было не так однозначно.

«В этом письме написано, что никто не захотел в него стрелять. И вот, один мерзавку взялся его и убил, и через день его нашли, он обокрал личные предметы самого Колчака», - пояснил Иван Бирр.

Несмотря на то, что уникальные лоты уйдут с молотка и будут в отдельных в коллекциях, копии всех главных документов сохранили в архиве, чтобы историки и дальше могли изучить ранее неизвестные детали жизни яркого представителя одного из самых тяжелых периодов истории нашей страны.

Торги назначены на 21 ноября, но уже сейчас от желающих приобрести документы нет отбоя. Стартовая цена на письменное наследие Колчака пока не определена. Хотя, по мнению историков, этому наследию просто нет цены.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.11.2019, 22:48
Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%
Дата15.11.2019, 16:56
Шойгу: на учениях «Центр-2019» войска показали высокую выучку
Дата15.11.2019, 15:41
Черчесову предложили новый контракт со сборной
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата15.11.2019, 15:24
Десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» отправлен на ремонт
Дата15.11.2019, 20:15
Посадка Су-33 и МиГ-29 на крейсер «Адмирал Кузнецов»: летчики рассказали об историческом событии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:22 В стране и мире
Видео
Актриса Мария Стерникова найдена живой в Москве
21:16 Вопросы истории
Видео
Тайны архива Колчака: о чем писал лидер Белого движения в своих письмах
20:59 В стране и мире
Зеленский подписал закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
20:38 Спорт
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
20:38 В стране и мире
«Уральские пельмени» подали два заявления в полицию на Сергея Нетиевского
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сотни потерянных танков под Прохоровкой: что на самом деле произошло на этом отрезке Курской дуги
Видео
ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии
Видео
Некроз: врачи поставили неутешительный диагноз блогеру с «руками-базуками»
Археологи рассказали о находке в сверхсекретной ставке Гитлера
Видео
Опубликовано видео охоты косаток на белую акулу
Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.