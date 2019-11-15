Посадка Су-33 и МиГ-29 на крейсер «Адмирал Кузнецов»: летчики рассказали об историческом событии

На исторических кадрах: только что спущенный на воду авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», тогда «Тбилиси», проходит испытания в Черном море. Истребитель Су-33 впервые сел на палубу авианосца - этот момент вошел в историю.

Стальной гак цепляется за трос, натянутый поперек палубы, мгновением позже шасси истребителя Су-33 касается взлетки. К самолету бегут техники, пилот покидает кабину, чтобы постучать кулаком, и не о землю.

До этого момента подобного не делал еще никто. Виктор Пугачев стал первым - Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, внешне он почти не изменился. Про историческую посадку он знает и помнит все в мельчайших подробностях.

«Вы посмотрите на эти замечательные элегантные ножки. Это они принимают 26 тонн с вертикальной скоростью 7 м/с. Представляете, что это такое? Это наверное спрыгнуть каждому из нас с уровня второго этажа», - отметил Пугачев.

Палубный истребитель Су-33, на котором Пугачев совершил первую горизонтальную посадку на авианосец, то есть приземлился как и положено самолету, а не вертикально. Теперь это памятник, установленный на территории ОКБ Сухого.

«Мы всего-навсего летчики-испытатели, мы только были их представителями, которым доверили, сказали - возьми этот самолет и посади. А делали это тысячи людей. От главного конструктора до рабочих, которые варили последний шов», - добавил заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Токтар Аубакиров.

Аубакиров сел на палубу «Кузнецова» вторым и на самолете прямого конкурента МиГ-29. Зато стал первым летчиком-испытателем, кто потом и взлетел с корабельного аэродрома. Задача и сегодня не из простых. Ведь авианосец только кажется огромным. На самом деле, он не больше мелкой монеты, если смотреть из кабины самолета.

Скорость, с которой истребитель заходит на посадку – это 250 км/ч. Четыре троса на расстоянии 36 метров, за один во чтобы то ни стало надо зацепиться. Этот промежуток самолет преодолевает за долю секунды. Можно представить, насколько точными должны быть действия, чтобы не промахнуться.

Сегодня пилотам намного проще с современными тренажерами и подготовкой, но и задачи они выполняют уже не учебные. Авиагруппа «Кузнецова» успешно выполнила боевые задачи в Сирии. Все потому, что 30 лет назад Виктор Пугачев стал первым. Обладатель 13 мировых рекордов как летчик-испытатель, есть даже фигура высшего пилотажа, названная его именем - «кобра Пугачева». Однако именно День палубной авиации, пожалуй, самый важный в карьере человека, удостоенного звания Героя Советского Союза.