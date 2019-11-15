Археологи рассказали о находке в сверхсекретной ставке Гитлера

В Вармино-Мазурском воеводстве Польши сотрудники военного музея при исследовании сверхсекретной ставки Адольфа Гитлера «Волчье логово» нашли остатки огорода, который обеспечивал фюрера свежими зеленью и овощами.

Как сообщает Fox News, бункерный комплекс «Волчье логово» активно использовался Гитлером в годы войны. В общей сложности в этой ставке он провел около 800 дней.

Комплекс тщательно охранялась и использовался до января 1945 года, после чего с наступлением советских войск и выходом передовых частей к Ангербургу, потом он был подорван и частично разрушен.

В 2019 году сотрудники Мазурского военного музея на его территории провели раскопки. Приблизительно в 300 метрах от главного здания ставки Гитлера был обнаружен огород, урожай с которого, по мнению историков, попадал на стол фюреру.

Во время раскопок был найден фундамент дома садовника, две теплицы, а также подземная котельная, которая обеспечивала теплицы теплым воздухом и водой. Это давало возможность получать урожай круглый год.

Кроме того, были найдены керамические, фарфоровые и стеклянные изделия военного времени. Считается, что фюрер, употреблял много свежей зелени в «Волчьем логове», в частности, спаржу и болгарский перец, сообщает «Российская газета».

Гитлер боялся отравления, поэтому в ставке работали дегустаторы, они предварительно пробовали все продукты, в том числе и те, которые были выращены на «секретном» огороде.

«Волчье логово» вошло в историю как место неудачного покушения на Гитлера. 20 июля 1944 года в ставке полковник Клаус фон Штауффенберг в конференц-зале взорвал бомбу. Фюрер выжил, а после покушения на него были казнены около 5000 человек, в том числе фон Штауффенберга.