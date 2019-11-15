«Очередное открытие Америки»: как советская подлодка перешла «непреодолимый» рубеж США

Много лет США создавали мощнейшие противолодочные рубежи, которые должны были гарантировать обнаружение всех русских подводных лодок, приближающихся к берегам США. В Атлантике это Фареро-Исландский рубеж, который пролегает между Британией, Исландией и Гренландией. Это зона, где расположена система обнаружения подводных лодок. Нечто похожее сделано и на Тихом океане, однако непреодолимый рубеж, в который были вложены десятки миллиардов долларов, оказался вовсе не таким уж непреодолимым.

«Специальному репортажу» контр-адмирал Владимир Дудко согласился рассказать подробности уникального похода атомной подлодки К-492, которая под его командованием в 1982 году совершила то, что до этого момента не удавалось никому - незаметно преодолеть тихоокеанский противолодочный рубеж США и вплотную подойти к берегам Америки.

«То есть это было очередное открытие Америки для нашего подводного флота. До сего момента наши подводные лодки не обладали такими возможностями, чтобы скрытно дойти до основных баз Соединенных Штатов. А вот этот поход показал совершенно новые возможности», - рассказал доктор военных наук, контр-адмирал в отставке, член Академии военных наук Владимир Дудко.

Более того, в течение нескольких дней К-492, находясь рядом с базой американского флота, так и не была обнаружена.

«Мы уходили по расщелинам подводным. Когда корабельные группы нас начинали искать, мы уходили по подводным каньонам. Первое. Второе - мы просто быстро меняли свое место, позицию свою меняли. И третье, конечно, превращали лодку в совершенно обесшумленный объект», - объяснил Дудко.

По его словам, экипаж обнаружил подводную лодку, которая выходила из базы, условно ее уничтожили и затем продолжали за ней следить.

«Это значило, во-первых, что мы лишали прикрытия всего авианосного соединения от стратегических ядерных сил. И второе - что мы уничтожили единственную подводную лодку с ядерным оружием сразу на выходе из базы. Таким образом была дискредитирована вся идея новой базы подводных лодок. Им надо было принимать решения: или переносить эту базу, или создавать новые рубежи обороны», - считает контр-адмирал.

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