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Парад, изменивший историю: ветеран рассказал, как шел маршем по Красной площади в 1941 году

Наталья Вальханская
04:30 01.11.2019
В 1941 году десятки тысяч солдат отправились на фронт с главной площади страны. Немцы почти дошли до Москвы, и перед бойцами стояла задача отстоять столицу и защитить Родину. 
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Александр Устинов, РИА Новости

Осенью 1941 года Москва находилась буквально на осадном положении, а нацисты в десятках километров от Кремля готовились праздновать победу - им даже выдали парадную форму, чтобы пройти парадом по Красной площади.

В середине октября советское правительство было эвакуировано в Куйбышев, и тогда Сталин, который еще остался в Москве, задал Ставке неожиданный вопрос: «Будем ли проводить парад 7 ноября?». Подготовку вели в режиме строжайшей секретности. Командирам частей сказали, что будут учения, а приглашения на парад развозили в ночь на седьмое ноября.

Участник того самого парада, ветеран Великой Отечественной войны, Евгений Ануфриев рассказал в эфире телеканала «Звезда», что парад стал для них неожиданностью. К тому времени все здания в Москве были готовы к подрыву, если вдруг немцам все-таки удастся войти в столицу.

«Тогда 7 ноября высыпал снег. Парад был для нас неожиданным, но то, что мы оказались в Москве в центре города это было не случайно, потому что в тоже время, когда готовился парад мой руководитель генерал Судоплатов получил во-первых пропуск ходить везде и всюду, и во-вторых он готовил Москву, главные здания, метро и прочее, готовил к взрыву в случае прорыва немцев. Однако ни один артиллерийский залп по Москве все-таки не был произведен», - рассказал ветеран.

Евгений Александрович ушел на фронт прямо со школьной скамьи. Летом 1941 года закончилось фор­мирование Отдельной мотострелковой бригады особого на­значения (ОМСБОН) НКВД СССР, на которую возлагалась задача дезориентации тыла противника, уничтожение коммуникаций и линий связи. Туда был зачислен и 19-летний Ануфриев.

Накануне парада солдатам только выдали зимнее обмундирование, как испортилась погода. По словам Ануфриева, 7 ноября 1941 года шел мокрый снег, военные надели валенки, что после породило версию, будто сделано это было, чтобы соблюсти абсолютную тишину на Красной площади.

«Что касается непосредственно меня, как участника парада. Это было для нас неожиданно. И вместе с тем это вроде бы нормой считалось какой-то. Мы получили некоторый заряд оптимизма и когда говорят, мол, в полной тишине проходил этот парад. Да, этот парад был святым, в тишине шли, я был тем участником в валенках. И шли мы в валенках, потому что было еще рано переходить на обмундирование. И мокрый был снег, достаточно густой, что мало чего видно было. Видели, конечно, Сталина. Было торжественно. И это была коробочка нашего 2-го полка. Мы - первые два взвода - и были под Москвой», - поделился Евгений Александрович.

Разведчика-диверсанта Евгения Александровича Ануфриева через несколько дней после памятного парада отправили чуть севернее Клина. 

«Были выброшены спустя где-то десять дней по Ленинградскому шоссе, и где-то под Завидово мы подверглись первому жесткому налету немецких штурмовиков. И вот когда к нам подлетела эта сволочь, я видел лицо летчика не выше этого потолка, и на нас посыпались бомбы. И два наших командира, которых хотели показать, какие они смелые, погибли оба. Я сумел выстрелить из пистолета по этой машине, по немецкому штурмовику. Потери были достаточно серьезные», - сказал ветеран.

Зимой 1941-1942 годов, на основе мотострелковых рот из состава ОМСБОН стали формировать мобильные лыжные отряды особого назначения для тактических разведывательных и диверсионных операций в ближнем тылу противника.

В ночь с 22 на 23 января 1942 года лыжники вышли в назначенный район и заняли позицию на окраине деревни Хлуднево. Несколько бойцов, в числе которых был и Евгений Ануфриев, сняли немецких часовых, после чего вся группа скрытно вошла в деревню и атаковала фашистов, однако оказалось, что противник имел силы не менее батальона, поддерживаемого танками и минометами.

В результате неравного боя из всей группы в живых осталось лишь пятеро, Ануфриев и его товарищ младший сержант Кругляков на руках выносили с поля боя раненого командира отряда Лазнюка.

«От туда я вышел с командиром вместе и получил Орден Красного Знамени», - рассказал участник Великой Отечественной войны.

Впоследствии Евгений Ануфриев также был награжден медалью «За оборону Москвы».

C 2005 года 7 ноября, в честь парада, объявлено Днем воинской славы России. Историки по значению и влиянию на ход военных действий приравнивают парад 1941 года к стратегической операции.

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