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Без срока давности: обнародованы документы о зверствах фашистов в Псковской области

Андрей Аркадьев
15:08 14.11.2019
Опубликован специальный проект о материалах конференции, намеченной на 14-15 ноября в Пскове.
Без срока давности: обнародованы документы о зверствах фашистов в Псковской области
© Фото: Минобороны России

Поисковое движение России запустило новый проект «Без срока давности», посвященный истории Великой Отечественной войны на оккупированных фашистами территориях. К проекту присоединилась Псковская область.

Теперь  можно ознакомиться с рассекреченными архивными документами, сводками, фотографиями о зверствах немецко-фашистских захватчиков. На Псковский земле во время войны установился четырехлетний оккупационный режим, следствием которого стали массовые убийства и пытки мирного населения.

В материалах, опубликованных редакцией Псковского агентства информации, приводятся и показания местных жителей, ставших очевидцами убийств и издевательств. За сухими цифрами отчетов скрываются тысячи человеческих судеб.

Так, опубликовано свидетельство о смерти мужчины, приговоренного к наказанию через повешение в Гдове 5 февраля 1942 года. Документ взят из фондов Государственного архива Псковской области. Есть фотографии, на которых фашисты расстреливают мирных жителей в Пскове. Имеется заявление школьной учительницы, рассказывающей об ужасных условиях содержания в тюрьме. Прочитать материалы можно по ссылке в разделе «документы».

Также сегодня на базе Псковского государственного университета стартует II Международная научно-практическая конференция, где «Поисковое движение» презентует проект, а известные историки России и зарубежья, а также представители власти обнародуют новые данные из о злодеяниях вражеской армии.

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