Шойгу передал документы о наградах внучке погибшего в апреле 1945 года артиллериста

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу передал внучке погибшего в 1945 году командира 1137-го легкого артиллерийского полка подполковника Ильи Греля удостоверения к ордену Ленина и двум орденам Красного знамени в ходе личного приема граждан в Доме Правительства.

Внучка подполковника Наталья Грель обратилась в Минобороны РФ с просьбой разыскать информацию о родственнике и его наградах. В Главном управлении кадров выяснили, что одним орденом Красного знамени подполковник был награжден за два дня до смерти - 28 марта 1945 года, документы на второй были подписаны через месяц после смерти - 30 апреля. А 31 мая 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР Грелю было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Мы о Вашей просьбе осведомлены; на наш взгляд, это вполне естественные вещи, для того, чтобы и Ваши дети, и правнуки таких легендарных людей, как Ваш дедушка, помнили о том, что было сделано, что было совершено, какие подвиги для нашей страны», - сказал Шойгу.

Он отметил, что знает мало людей, практически за месяц получивших два ордена Красного знамени.

«Я с удовольствием Вам передам удостоверения от наград Вашего дедушки. Помимо этого - еще то, чего у Вас явно нет. Нет, потому что это хранилось в наших архивах, Центральном архиве Минобороны», - сказал министр, вручая удостоверение и данные из Центрального архива Минобороны о боевом пути подполковника.

«Это фактически личное дело Вашего дедушки. Здесь все выписки из приказов, карты операций, в которых принимал участие Ваш дедушка, боевой путь его полка с апреля 1942 года по август 1944 года. Почитайте, посмотрите, это для Вас», - сказал глава Минобороны.

Он рассказал Наталье Грель о музейном комплексе «Дорога памяти», который будет создан на прихрамовой территории Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». По словам главы Минобороны РФ, память подполковника Греля будет увековечена в этом комплексе наравне с еще 33 миллионами воинов Великой Отечественной войны.

В беседе с журналистами Наталья Грель призналась, что очень благодарна за документы.