ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей времен Войны

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о зверских преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны. Лагерь для военнопленных, где находились и мирные граждане, был организован в деревне Моглино под Псковом после оккупации города. Туда были направлены эстонские каратели, так как по планам нацистов, часть региона должна была перейти Эстонии.

РИА Новости публикует показания карателей, палачей и свидетелей многочисленных казней, которые раскрывают подробности расстрелов и показательных пыток. Например, одна женщины (ее показания опубликованы в акте 1945 года) видела избиения плетками. Причиной издевательств стала попытка пленных обменять выданное мыло на хлеб.

Холод, голод, избиения – военные содержались в ужасном условии.

«За зиму 1941-1942 годов от холода и голода в лагере "Моглино" из 280 человек осталось в живых около 20», - говорится в документах.

Раскрыта информация об убийствах лагерников. В 1942 году 170 человек расстреляли близ Пскова. В 1943 – 140 евреев и 23 цыган. Называется оружие, из которого расстреливали людей охранники.

Благодаря рассекреченным документам стали известны имена эстонских преступников – это Кайзер, Тоомпере, Блекман, Саабас, Кайтс, Кург, Охврилла, Вайнло, Алла.