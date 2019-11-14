«Танго в обнимку с пороховой бочкой»: как прошел первый советский полет в стратосферу

Пока бельгийский ученый Огюст Пикар создавал герметичную гондолу и со своим помощником поднялся на высоту в 16 километров, покорить стратосферу готовились и в Советском Союзе. Там за создание трехместного аппарата взялся ученый Владимир Чижевский.

Стать первопроходцами в стратосфере хотели многие. Отобрали только троих. Командиром экипажа был назначен Георгий Прокофьев - он в то время командовал отдельным воздухоплавательным дивизионом. Второй член экипажа - один из конструкторов оболочки - Константин Годунов, третий пилот - радист Эрнст Бирнбаум.

«Вспомните, как составлялись первые экипажи многоместных космических кораблей. Командиром корабля был всегда военный летчик. Потом был инженер, потом был ученый. Здесь действовали по тому же принципу. Командиром на всех полетах стратостатов в 30-е годы были военные воздухоплаватели», - объясняет ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН Дмитрий Соболев.

С космосом полет первых советских стратонавтов сближает не только эта схожесть, но еще и степень риска. Три десятилетия спустя, когда на орбиту впервые готовились отправиться космонавты, конструктор Сергей Королев давал не более 50% на благополучный исход. А для покорителей стратосферы эта вероятность была не более тридцати. Западные журналисты вообще называли предстоящий полет советского стратостата «танго в обнимку с пороховой бочкой». Ведь подъемной силой служил взрывоопасный водород - им заполняли оболочку.

© РИА Новости

Утром 30 сентября 1933 года собравшиеся на летном поле под Москвой замерли. Стратостат, резко набирая скорость, взмыл под облака. Командиры старта и экипажа обменялись командами. Теперь в радиообмене звучали два позывных: «Рыба» - на Земле и «Марс» - в воздухе. При этом практически любой радиолюбитель мог поймать волну стратостата.

В 12.50 стратонавты отправили радиограмму Сталину, Ворошилову и Молотову с текстом: «Экипаж первого советского стратостата выполнил поставленную перед ним задачу и сообщает о благополучном подъеме на высоту 19 000 метров. Экипаж готов к дальнейшей работе по овладению стратосферой». Это сообщение стало настоящей сенсацией. Журналисты тогда назвали новый рекорд «потолком мира».

Весь мир облетела сенсационная новость - побит рекорд Огюста Пикара, сразу на 3 километра. На рекордной высоте 19 километров стратонавты пробыли 2 часа. Все это время они вели наблюдения, записывали показания, делали замеры. Когда вся программа была выполнена, дали команду на спуск. Земля уже готовилась к триумфальной встрече.

Полный выпуск программы «Легенды космоса», посвященный покорителям стратосферы, смотрите 14 ноября в 19.40 на телеканале «Звезда».