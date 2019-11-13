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Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов

Валентина Пескова
20:03 13.11.2019
На презентации книги «Военные контрразведчики» из серии ЖЗЛ вспомнили историю, как контрразведке СССР удалось обмануть американские спецслужбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

Военным контрразведчикам СССР удалось внушить американским спецслужбам, что у советских космонавтов есть «волшебные» таблетки, которые помогают им выдерживать длительные полеты. Об этом рассказал ветеран ФСБ, экс-руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, первый глава Звездного городка, полковник в отставке Николай Рыбкин на презентации книги «Военные контрразведчики» из серии ЖЗЛ.

Рыбкин вспомнил, что когда советские космонавты уже отправлялись в длительные полеты, у американских космонавтов такое еще не получалось. Тогда они почему-то решили, что русские принимают какие-то «чудо-таблетки», которые повышают работоспособность. И наши решили им в этом подыграть.

«Советский космонавт садится обедать, достает таблетку - но содовую, выпивает сам, дает нашему бортинженеру, а иностранцу говорит: "У тебя короткий полет, тебе не надо», - вспомнил Рыбкин.

Через некоторое время спецслужбам США поставили задачу выяснить состав данных таблеток и место их производства. Тогда американцам намеренно назвали другой город, чтобы подальше увести их от Москвы, после чего началась «оперативная игра».

«Но мы не выходили за рамки дозволенного, не провоцировали никаким образом», - цитирует Рыбкина РИА Новости.

Таким образом США продолжали верить в силу «чудодейственных таблеток», а в СССР их веру не разрушали. В итоге в Штатах даже была создана специальная лаборатория по созданию подобного препарата, перепробованы различные варианты таблеток, но ничего так и не получилось.

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