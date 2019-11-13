Генерал ФСБ оценил роль контрразведки в создании нового оружия

Создание в России уникальных видов стратегических вооружений является заслугой в том числе военных контрразведчиков, которые отвлекали внимание зарубежных спецслужб.

На презентации книги из серии ЖЗЛ «Военные контрразведчики» генерал-полковник Александр Безверхний, ранее возглавлявший военную контрразведку ФСБ, рассказал, что в 1990-е годы западные спецслужбы настойчиво пытались внедрить свою агентуру в российской армии. Однако им это не удалось.

«Мы проводили активные мероприятия. Говоря простым языком, делали "подставы", "запаривали дезу", отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации», - цитирует Безверхнего Radio Sputnik.

Генерал-полковник напомнил о выступлении Владимира Путина, когда президент РФ объявил в Кремле, что Россия обладает новым типом вооружений.

«Слушая это и в душе восхищаясь тем, что произошло, я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал. И в этом была и заслуга военной контрразведки», - сказал Безверхний.

В 2000-х годах, по оценке контрразведчика, военная разведка была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить военную армию. А вот самым сложным для нее стал период кризиса после 1990-х годов, когда проходили многочисленные протесты и реформы.

О наличии у России новейших видов стратегического вооружения Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года. Среди них он назвал гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард» и «Буревестник», боевой лазер «Пересвет», а также подводный беспилотник с ядерной силовой установкой «Посейдон».