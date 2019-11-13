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В Ингушетии обнаружены древние башни, кладбище и мавзолеи

Александра Арсентьева
17:00 13.11.2019
Визуально башни были связаны с оборонительными вышками поселений, что позволяло жителям оперативно подавать сигнал тревоги.
В Ингушетии обнаружены древние башни, кладбище и мавзолеи
© Фото: muzey_zapovednikri, Instagram

В горном Джейрахском районе Ингушетии нашли древний башенный комплекс и мусульманское кладбище с девятью мавзолеями. Находки были обнаружены в труднодоступной местности рядом с поселением Бийре. Об этом говорится на странице Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника в Instagram.

Сотрудники музея нашли в единственном горном районе республики две сигнально-сторожевые башни, которые расположены на гребне крутых сланцевых скал Кавказского хребта. Находились постройки у слияния трех рек на древнем караванном пути из Ассинской котловины в восточную часть Грузии. 

© muzey_zapovednikri, Instagram

Исследователи добавили, что визуально башни были связаны с оборонительными вышками поселений, что позволяло жителям оперативно подавать сигнал тревоги. Представители музея-заповедника сравнили этот комплекс со знаменитым средневековым замком Вовнушки.

© muzey_zapovednikri, Instagram

«Мы не случайно привели эту аналогию. Выявленный башенный комплекс Бийре также расположен на высоких гребнях сланцевых скал, намного труднодоступнее легендарного комплекса, правда, сохранностью обладает меньшей, что косвенно указывает на его почтенный возраст», - объяснили в музее-заповеднике.

Отмечается, что в Джейрахско-Ассинском заповеднике расположено множество памятников архитектурного, исторического и культурного наследия. Среди них - замок Вовнушки, храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды,, а также башенные комплексы Таргим, Хамхи и Эгикал.

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