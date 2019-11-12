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«Мечтали увидеть шпили Кремля»: обозреватель NI о главной ошибке Гитлера

Светлана Головина
08:30 12.11.2019
Автор публикации в американском издании сравнил СССР с окровавленным боксером, который при этом торжествующе остался стоять на ногах.
«Мечтали увидеть шпили Кремля»: обозреватель NI о главной ошибке Гитлера
© Фото: Scherl, Globallookpress

Во время Второй мировой войны Адольф Гитлер был одержим идеей превратить Советский Союз в огромную колонию немецкого государства, но в итоге его действия привели к дальнейшему укреплению СССР и превращению Союза в сверхдержаву. Такую точку зрения высказал обозреватель Майкл Пек в статье для журнала National Interest.

«Когда рано утром 22 июня 1941 года четыре миллиона нацистских солдат пересекли советскую границу, они мечтали увидеть шпили Кремля. Вместо этого они развязали цепь последствий, которые все еще формируют мир сегодня», - говорится в публикации.

Как отмечает автор, британские и американские эксперты до последнего сомневались, что Москва сможет пережить гитлеровский блицкриг, но уже в мае 1945 года Британия была разрушена, Франция - опустошена, а немцы наблюдали, «как гусеницы советских танков поскрипывали по берлинским развалинам».

«Как боксер, окровавленный, но все еще торжествующий, Россия осталась на ногах и стала одной из двух сверхдержав в мире», - пишет обозреватель.

Как считает автор публикации, без вторжения армии Гитлера Советский Союз никогда не заполучил бы контроль над существенной частью Европы. Румыния, Венгрия и Болгария, присоединившиеся к Германии, были разгромлены Красной Армией, а Польша и Чехословакия, напротив, освобождены от нацистского режима, и там установилась коммунистическая власть.

Если в 1939 году за власть в мире боролись несколько государств, то к 1945 году остались только две сверхдержавы - Советский Союз и Соединенные Штаты, пишет Майкл Пек. Остальные соперники были разбиты или истощены, заключает он.

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