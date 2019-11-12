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В Приморье поисковики обнаружили братскую могилу на месте Хасанских боев

Дарья Муромова
04:55 12.11.2019
На подступе к высоте Заозерной было найдено братское захоронение в неухоженном состоянии и без отметок в виде металлических стрелок со стороны дороги.
В Приморье поисковики обнаружили братскую могилу на месте Хасанских боев
© Фото: aviapoisk_dfo, Вконтакте

Члены приморского объединения «АвиаПоиск» нашли фрагменты человеческих останков и ранее не обнаруженную братскую могилу. Находки были сделаны во время работ у озера Хасан, где предположительно без вести пропали советские воины во время боев с японцами в 1938 году.

© aviapoisk_dfo, Вконтакте

«В полосе наступления 40-й стрелковой дивизии у южной и западной частей озера в ходе полевого поиска были обнаружены предметы, относящиеся к периоду боевых действий 1938 года: пустые цинки из-под винтовочных патронов калибра 7,62х54 мм, сами патроны, гильзы 45-мм, угольный фильтр от противогаза, индивидуальный стрелковый щиток, траки от танков БТ-5 и Т-26, жесткие ленты японского пулемета тип 92, а также два фрагмента человеческих останков», - говорится в сообщении объединения в группе «ВКонтакте».

© aviapoisk_dfo, Вконтакте

Поисковики уверены, что боец, чьи останки были найдены, погиб при взрыве.

А на подступе к высоте Заозерной было найдено братское захоронение в неухоженном состоянии и без отметок в виде металлических стрелок со стороны дороги.

© aviapoisk_dfo, Вконтакте

Сложность работ заключается в том, что все артефакты и останки лежат на большой глубине - нужно снимать верхний слой грунта, чтобы металлоискатели подавали более мощный сигнал. До конца 2019 года поисковики хотят расчистить район и провести разведывательную операцию на замерзших болотах в северной части озера, где начал и закончил наступление 95-й стрелковый полк, понеся потери от японцев - около десяти человек пропали без вести.

© aviapoisk_dfo, Вконтакте
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