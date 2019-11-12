Археологи обнаружили в Пскове «подпольное казино» XVII века

Археологи нашли в Пскове скамью второй половины XVII века, на которой было изображено поле для игры в алькерк (вариант «мельницы»).

«В слоях второй половины XVII обнаружено "подпольное казино". Дело в том, что в царствование Алексея Михайловича азартные игры были запрещены и сурово карались. Игрокам приходилось идти на всяческие уловки, чтобы скрыть свое пагубное пристрастие», - говорится в сообщении Археологического центра Псковской области в Instagram.

Специалисты утверждают, что в случае визита незваных гостей можно было сесть на игровое поле или закрыть его тряпкой.