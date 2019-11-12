«Ко мне нельзя»: почему встреча глав СССР и США прошла на теплоходе «Максим Горький»

В конце октября 1989 года командующий Черноморским флотом получил распоряжение главкома подготовить ракетный крейсер «Слава» к проведению на его борту встречи лидеров Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. «Прошу понять, - cказал главком, - это боевая задача по обеспечению важнейшего политического мероприятия, за которым будет следить весь мир. Мы тут посоветовались, командовать корабельной группой будет вице-адмирал Селиванов».

Валентин Селиванов в это время был начальником штаба Черноморского флота. Но командование знало: подготовить огромный корабль с ядерным вооружением на борту для встречи делегаций и перегнать его из Севастополя на Мальту всего за полтора месяца - задача из области фантастики. И справится с ней мог только Селиванов.

Встречи Михаила Горбачева и Джорджа Буша-старшего были запланированы 2 декабря 1989 года на советском крейсере «Слава», а 3-го - на американском крейсере «Белкнап» в бухте Марсашлокк у берегов Мальты. Помещения «Славы» нужно было подготовить для работы делегаций. Экипаж корабля - более 500 человек - отрабатывал военно-морской церемониал.

«Моя каюта готовилась для Горбачева, флагманская каюта готовилась для президента США, нижняя каюта - для делегации, по правому борту наша, по левому - американская, кают-компания готовилась. Мы загрузили около 13 тонн аппаратуры связи на корабль, и с нами была группа, по-моему, человек 5, из 9 управления КГБ, которые обслуживали эту аппаратуру связи. На корабле находился походный штаб, и старшим командиром отряда был вице-адмирал Селиванов, поэтому все свои доклады я производил немедленно ему в том числе, а он принимал решения», - вспоминает капитан 1-го ранга, командир крейсера «Слава» в 1989-93 годах Виктор Лесной .

Для размещения делегаций на Мальту пришел и теплоход «Максим Горький». Он стоял у берега, крейсер «Слава» - на рейде.

© ТРК "Звезда"

Вице-адмирал Селиванов полностью отвечал за порядок и безопасность встречи. На Средиземном море тогда опасались терактов со стороны арабских экстремистов.

«У нас оборона была организована должным образом, под кораблями ходили боевые пловцы дежурные, чтобы никто из боевых пловцов других государств не мог атаковать наши корабли», - рассказывает адмирал, начальник штаба Черноморского флота в 1985-1989 годах Валентин Селиванов.

Моряки были полностью готовы к встрече. Прилетели генеральный секретарь ЦК компартии Советского Союза Михаил Горбачев и президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший. Но накануне встречи на советском крейсере - в ночь на 2 декабря - погода у берегов Мальты начала резко портиться.

Ветер усилился до 27 метров в секунду, волны поднимались до 5 метров высотой. И советский, и американский крейсеры сорвались со стоянки. Селиванов отправился на берег к министру иностранных дел СССР.

«Я прыгнул в катер, пришел к Шеварнадзе, говорю: "Эдуард Амбросиевич, нельзя сейчас ко мне идти". Он говорит: "Почему?" Я говорю: "Шторм, смотрите в окно". - "Ну ты-то пришел". Я говорю: "Я как обезьяна, прыгаю, мне все можно, а вам как? Доставлять нельзя, надо где-то в другом месте провести», - вспоминает Валентин Селиванов.

Именно он предложил провести переговоры на борту теплохода «Максим Горький».

© ТРК "Звезда"

Позже мировые СМИ назвали Мальтийский саммит официальным завершением холодной войны и сравнивали его по значению с Ялтинской конференцией 1945 года, когда обсуждалось послевоенное устройство мира. А вот советские военные назвали эту встречу «предательством страны».

«Там в общем, оказалось окончательно были приняты решения о развале Советского Союза», - говорит Селиванов.

На память о Мальте адмиралу остались два кресла с табличками для высоких гостей и столик, которые покупала для кают-компании крейсера его жена.

Валентину Селиванову посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Не пропустите премьера 12 ноября в 19.40 на телеканале «Звезда».