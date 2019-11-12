Холодная война в Средиземном море: как эскадра Селиванова противостояла американцам

5-я средиземноморская эскадра была элитой советских военно-морских сил. Каждые полгода в ней сменяли друг друга лучшие корабли, приходящие со всех советских флотов. Неизменными оставались управление, штаб и политотдел эскадры, которые располагались всегда в море на флагманском корабле. Эскадра подчинялась напрямую главкому ВМФ. Службу в ней одновременно несли до 100 вымпелов. В состав 5-й средиземноморской эскадры в разное время входили от 30 до 40 боевых кораблей и от 12 до 15 подводных лодок (из них 4 - атомные), все остальные суда были вспомогательными.

Столь крупное морское соединение в Средиземном море выполняло важные задачи по обеспечению безопасности Родины вдали от ее берегов.

«Пятая эскадра имела два основных назначения: это вскрытие районов боевого патрулирования подводных лодок атомных американских и вытеснения их из этих районов, потому что если вытеснить лодку из района, то она не сможет нанести точный ракетный удар по объектам советского союза, они были в зоне досягаемости. И вторая задача была - это слежение за авианосными ударными группами и группировками кораблей вероятного противника, американского в основном, с целью недопущения массового подъема авиации которая также могла нанести удар по нашим районам», - рассказал капитан 1-го ранга, флагманский специалист ракетного оружия 5-й оперативной эскадры в 1982-87 годах Александр Дядченко.

При этом регион, в котором действовала эскадра, нельзя было назвать спокойным и дружественным.

«Что такое Средиземное море? Район земного шара на стыке трех континентов Европы, Азии и Африки. 19 государств по берегам, раздираемых экономическими, политическими, религиозными противоречиями, среди которых союзников России нет», - говорит контр-адмирал, первый земкомандира 5-й эскадры по электромеханической части в 1967-70 годах Евгений Кобцев.

Но больше всего осложняли ситуацию действия 6-го флота Соединенных Штатов Америки. После окончания Второй мировой войны американцы не просто остались в Средиземном море, но и утвердились там.

«Они там были хозяевами положения, что хотели, то и делали. Бомбили, там стреляли, нарушали там все, что угодно могло быть», - объясняет капитан 1-го ранга, помощник начальника, начальник разведки 5-й эскадры в 1983-89 годах Александр Шаньков.

Американцам кружило голову сознание своей военной мощи и ощущение безнаказанности. К началу 60-х на их подводных лодках и кораблях появились ядерные ракеты, которые могли долететь до территории Советского Союза. С такого опасного противника нельзя было спускать глаз.

© ТРК "Звезда"

В 1981 году начальник штаба 5-й оперативной эскадры советских ВМС в Средиземном море Валентин Селиванов стал ее командиром. Оказалось, у него талант предугадывать действия противника.

«У него на каждую задачу, которая стоит перед эскадрой, несколько решений. Он без бумажек, без ничего», - вспоминает капитан 1-го ранга, помощник начальника, начальник разведки 5-й эскадры в 1983-89 годах Александр Шаньков.

В августе 1983-го, когда 5-я эскадра стояла у берегов сирийского Тартуса в ожидании атаки с воздуха, у Селиванова не было сомнений, как он поступит, если израильская авиация нанесет удар.

«Самолеты уже израильские летали, мы их наблюдали, но имея в виду то что мы стоим на рейде Тартуса, а у всех у нас зенитно-ракетные комплексы, и я, и мои корабли - все были готовы. С моря проходят через нас, и будут атаковать сирийцев. Мы же не знаем, может быть, они нас будут. Поэтому, все бы, кто летел, и кого мы обнаружили, мы бы сбивали. Вопросов не возникало у нас», - говорит адмирал, командир 5-й эскадры в 1981-85 годах Валентин Селиванов.

В этот момент мир оказался на грани войны двух ядерных держав: СССР и США. Селиванов знал: половиной израильских военных самолетов управляли американские пилоты. И, если самолеты будут сбиты советскими моряками, ответный удар НАТО станет неизбежным. И все же командир 5-й эскадры принял решение: если начнут бомбить - он должен ответить.

Когда громадная эскадра встала на якорь, сирийцы поняли - их пришли защищать. Потому что с тех пор, как в регионе появились советские корабли, они всегда приходили на помощь тем, кто защищал свою независимость. Нашим кораблям достаточно было просто зайти в гавань с дружественным визитом, обозначив таким образом поддержку силами советского военно-морского флота. И страны НАТО или соседние государства отказывались от агрессивных планов.

© ТРК "Звезда"

Со стороны могло казаться, что Селиванов с эскадрой круглый год на курорте - в феврале на Средиземном море уже +20. На деле это была изматывающая работа в регионе, где нет советских военно-морских баз, в которых корабли могли спасаться от штормов, пополнять запасы топлива и провизии, проводить ремонт.

Самая большая точка, где эскадра могла встать на якорь, давая экипажу возможность отдохнуть, находилась в заливе Мерса-Матрух на границе Ливии и Египта.

Официально она называлась «точка 52», а неофициально - по имени командира эскадры «Деревня Селивановка». Бочки, обозначавшие территорию для стоянки советских кораблей, натовцы нередко использовали, как учебные мишени: расстреливали с самолетов.

«Они устраивали нам и облеты наших кораблей, и полеты низко над мачтами наших кораблей. И вертолеты подлетали к борту корабля. И сбрасывали вымпелы. Мы все это выдерживали. Была команда не трогать. Выдержать любую провокацию, не попадаться. И решить проблемы, если надо», - вспоминает контр-адмирал, заместитель командира 5-й эскадры, начальник политотдела в 1976-80 годах Сергей Рыбак.

Благодаря жестким решениям Валентина Селиванова во время холодной войны мир не раз был спасен от начала войны настоящей. Адмиралу посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Не пропустите премьеру на телеканале «Звезда» 12 ноября в 19.40.