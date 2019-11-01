Древнее чистосердечное признание о краже бобров перевернуло историю

В Великом Новгороде и Старой Руссе была найдена берестяная грамота, которая стала научной сенсацией. Благодаря находке стало ясно, что судебная документация существовала в XII веке.

Из ее текста на берестяной грамоте следует, что некто украл двадцать (полсорока) шкур бобров. Ведь двадцать - число неслучайное, на Руси меха исчисляли «сороками».

«То, что в отправлении судебной процедуры участвовали писцы, следует из статьи “Русской Правды”. Но продукция этих писцов до сих пор нам совершенно не была известна», - заявил ученый на лекции в НовГУ.

По словам Гиппиуса, XI-XII века - это «добюрократический» период в истории русского права, и найденная грамота - ценнейшее свидетельство существования судебной документации уже в начале XII века.

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Как заявил ученый, обрывок грамоты № 1121 представляет собой чистосердечное признание.

«Сначала сообщается о том, что было украдено, а потом: “и тать такой-то винился и говорил: крал-де, грабил-де…”. Так что самое вероятное, что перед нами - запись допросов пойманных разбойников», - пояснил Гиппиус.

По словам ученого, документ очень ценен для историков, юристов и лингвистов.