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Ожившая история: кадры испытаний восстановленного Т-34 на сложной трассе

Мария Герман
Андрей Аркадьев
20:00 11.11.2019
Танк времен Великой Отечественной войны сняли с постамента соединения Восточного Военного округа, восстановили и испытали на полигоне.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

В Республике Бурятия военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Восточного военного округа (ВВО) осуществили первый успешный пуск двигателя легендарного танка Т-34.

Затем ремонтники на стационарном испытании проверили давление масла, температуру охлаждающей жидкости в двигателе, напряжение бортовой сети электропитания. Убедившись в стабильной работе двигателя, экипаж, состоящий из пяти человек, отправился на полигон, где военнослужащие проверили ходовые способности Т-34.

В ходе испытаний танк с легкостью преодолел все препятствия специальной трассы полигона. Члены экипажа Т-34 занимались полным восстановлением «34-ки», а затем в движении проверяли работоспособность отдельных элементов, в частности связь, электропроводку, двигатель, механизмы башни, пушки.

После проведенных испытаний ремонтная группа устранит все выявленные недостатки и приступит к лакокрасочным работам.

Танк времен Великой Отечественной войны был снят с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления по решению командующего 36-й армии ВВО генерал-лейтенанта Михаила Носулева.

Планируется, что 9 мая, на празднование 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками, легендарный танк Т-34 впервые проедет по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну войск Улан-Удэнского гарнизона.

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