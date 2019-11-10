Символ нескольких эпох: исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова

В воскресенье, 10 ноября, исполняется век со дня рождения легендарного советского и российского конструктора - оружейника Михаила Калашникова. Сейчас его имя уже стало своеобразным символом и известно всему миру.

Под руководством Калашникова были разработаны и создавались сотни опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат АК-47, изобретенный оружейником, является едва ли не эталонным для оружейных производителей по всему миру и признан одним из самых значимых изобретений XX века.

Калашников удостоен званий Героя Российской Федерации, дважды Героя Социалистического Труда, является лауреатом Ленинской премии, Сталинской премии первой степени и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ будет установлен памятник Михаилу Калашникову. Бронзовая фигура создателя легендарного оружия украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября. Памятник изображает Михаила Калашникова сидящим на скамье в фронтовой гимнастерке и держащего в руках разработанный им автомат.