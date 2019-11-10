«Всему миру показали, что война»: ветеран рассказал о параде 7 ноября 1941 года

В Москве 7 ноября прошел торжественный марш в честь легендарного военного парада 1941 года.

Тогда, 78 лет назад, участники шествия прямо с Красной площади уходили на фронт. Немцы уже стояли под Москвой, а линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от столицы. Тот парад стал символом духа Красной армии.

«Он поднял дух не только советского народа, а во всем мире он поднял. Мы всему миру показали, что война. Мы можем защитить Родину, сумеем защитить и защитим ее», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Владимир Ерошенко.

Всего в шествии в этом году приняли участие четыре тысячи человек: военнослужащие, кадеты, суворовцы и участники исторических клубов. Они пронесли по главной площади столицы копию Знамени Победы и штандарты всех фронтов Великой Отечественной войны.