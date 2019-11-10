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Затонувший эсминец США обнаружили на рекордной глубине

Ян Брацкий
18:03 10.11.2019
Команда затонувшего корабля состояла из 327 моряков из которых 186 человек погибли в бою у острова Самар в 1944 году.
© Видео: RV Petrel, Facebook © Фото: Vulcan Inc

Морские археологи обнаружили останки боевого корабля на глубине 6218 метров. Никогда ранее ученые не находили последствий кораблекрушений на таких глубинах.

Судно покоится на дне Филиппинского моря и, по всей видимости, является американским эсминцем U.S.S. Johnston DD-557, который был потоплен японской эскадрой 25 октября 1944 года во время сражения у острова Самар. Из 327 членов экипажа 186 человек навсегда остались на его борту.

Полной уверенности в принадлежности обломков эсминцу США нет, так как они в очень плохом состоянии, сообщает портал Smithsonian.com.

Сейчас археологи детально изучают полученные со дна кадры в поисках гравировки, названия корабля и любых деталей, которые помогли бы опознать его. Поисковые работы ведутся на судне Petrel с применением новейшего оборудования.

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