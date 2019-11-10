Затонувший эсминец США обнаружили на рекордной глубине

Морские археологи обнаружили останки боевого корабля на глубине 6218 метров. Никогда ранее ученые не находили последствий кораблекрушений на таких глубинах.

Судно покоится на дне Филиппинского моря и, по всей видимости, является американским эсминцем U.S.S. Johnston DD-557, который был потоплен японской эскадрой 25 октября 1944 года во время сражения у острова Самар. Из 327 членов экипажа 186 человек навсегда остались на его борту.

Полной уверенности в принадлежности обломков эсминцу США нет, так как они в очень плохом состоянии, сообщает портал Smithsonian.com.

Сейчас археологи детально изучают полученные со дна кадры в поисках гравировки, названия корабля и любых деталей, которые помогли бы опознать его. Поисковые работы ведутся на судне Petrel с применением новейшего оборудования.