Человек эпохи: Москва торжественно отметила 100 лет со дня рождения Калашникова

Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения легендарного советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Памятные мероприятия прошли в Москве у памятника великому оружейнику, а также на Федеральном военно-мемориальном кладбище.

В церемонии приняли участие руководители российского Минобороны, оружейного концерна, который носит имя Калашникова, бойцы Росгвардии, а также общественные деятели.

Под руководством Калашникова были разработаны и создавались сотни опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат АК-47, изобретенный оружейником, является едва ли не эталонным для оружейных производителей по всему миру и признан одним из самых значимых изобретений XX века.

Калашников удостоен званий Героя Российской Федерации, дважды Героя Социалистического Труда, является лауреатом Ленинской премии, Сталинской премии первой степени и кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного.

Ранее было принято решение установить памятник Михаилу Калашникову в Санкт-Петербурге, на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ.

Бронзовая фигура создателя легендарного оружия украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России. Памятник изображает Михаила Калашникова сидящим на скамье в фронтовой гимнастерке и держащего в руках разработанный им автомат.