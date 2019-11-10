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Дочь оружейника Калашникова рассказала о двух важных изобретениях своего отца

Ивана Живкович
10:41 10.11.2019
По словам Елены Михайловны, никто из детей до подросткового возраста не знал, кем работает их отец.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Viktor Chernov, Globallookpress

«Он пошел на работу, закрыл дверь, а мы живем дальше. Он пришел - мы живем вместе с ним», - так свое детство вспоминает дочь конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова Елена.

В интервью РИА Новости она рассказала, что никто из детей Калашникова до подросткового возраста не знал и не понимал, кем работает их отец. Он, по словам Елены, в их представлении всегда уходил на самую обычную работу.

Зачастую домой он возвращался не один, к нему приезжали другие конструкторы. Это время Елена вспоминает с особым трепетом: отец всегда заранее предупреждал о гостях, а дети и супруга Калашникова весь день готовили угощенья. Во время приема, как говорит Елена, «уши они не грели», каждый занимался своим делом.

Чуть позже Калашников начал брать своих подросших детей с собой в командировки. Елена вспоминает, что во время встречи с новыми людьми конструктор всегда представлял им два своих изобретения - автомат АК-47 и старшую дочь Нелли.

«"Я приехал в Ижевск с двумя своими изобретениями: автоматом АК-47 и дочерью Нелли..." Он без конца это говорил уже в зрелости, я как бы стала младшей сестрой этому автомату» - рассказывает Елена Михайловна.

Сейчас она вспоминает это с улыбкой, но тогда подобное сравнение обижало маленькую девочку.

В дальнейшем Елена ездила с отцом на курсы «Выстрел» в Солнечногорск - там ей первый раз дали пострелять, встречалась с американцами и была, по ее словам, своеобразным оберегом отца.

После празднований дочь изобретателя планирует сделать фильм о том, как прошло столетие ее легендарного отца.

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