Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов

Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, Польши и части Прибалтики стала триумфом советского военного искусства. В ходе нее была полностью разгромлена немецкая группа армий «Центр». Казалось бы, в истории этой военной операции не осталось белых пятен. Но на деле роль многих героев долгое время была недооценена. Потребовалось больше полувека, чтобы восторжествовала справедливость и был подписан указ о присвоении генералу Ази Асланову звания Героя Советского Союза - за успешное руководство боевыми действиями и личный героизм. Ему посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Смотрите 8 октября в 19:40 на телеканале «Звезда».

Ази Асланов родился 22 января 1910 года в городе Ленкорань (Азербайджан) в семье рабочего. Тяжелая жизнь того времени заставила его очень рано повзрослеть и научиться брать на себя ответственность за других. В 1923 году скончался отец Асланова. Время было тяжелое, и тринадцатилетнему Ази пришлось оставить школу и пойти работать на завод, чтобы помогать семье.

В 14 лет он пошел на курсы ликбеза и за год освоил программу старших классов. Учителя отметили талантливого мальчика и рекомендовали его в Бакинское военное училище. Затем Ази окончил легендарное Борисоглебско-Ленинградское кавалерийское училище, в котором в дореволюционной России занимались дети аристократов. Традиции преподавания и великолепная база сохранились и после революции. Асланов получил отличную подготовку в вопросах тактики и стратегии ведения войны. Здесь же, в Ленинграде, он впервые увидел танк. Для него это было чудо техники, вершина инженерной мысли, фантастическое изобретение.

В 1932 году он женился на Хавер Исрафил, у них родились двое сыновей. Однако насладиться мирной семейной жизнью Асланов не успел. Время было тревожное. В составе 4-го мехкорпуса капитан Асланов участвовал в польском походе сентября 1939 года. Тогда Советский Союз вернул себе территории Западной Украины и Западной Белоруссии, утраченные после нападения Польши в начале 20-х годов. Затем он прошел войну с Финляндией в 39-40-х годах. Все это дало Асланову бесценный опыт, который пригодился в первые же часы Великой Отечественной войны.

К этому моменту Ази служил на Украине в 10-й танковой дивизии. Двадцать второго июня в 4 часа утра военных вызвали по тревоге.

Асланову поручили организовать отъезд семей офицеров. До Баку жена и два сына Ази добирались полгода по стране, охваченной паникой.

Десятая танковая дивизия вступила в танковый бой с немцами одной из первых. Это случилось под городком Рдеховом. Советские танкисты столкнулись с элитой германских танковых войск. Но наша дивизия отличилась, сдерживая натиск противника, численно превосходящего в четыре раза, не допустила прорыва, который позволил бы немцам окружить наши части во Львове. Третьего июля 10-я танковая вышла в тыл передовых частей Юго-Западного фронта и была направлена на доукомплектование. Однако еще до 15 июля сводный отряд дивизии вел бои за Бердичев, сдерживая врага.

Это было тяжелое время поражений. В марте 1942 года подполковник Ази Асланов получил назначение в Крым заместителем командира 55-й танковой бригады. Седьмого мая 1942 года началась немецкая операция под названием «Охота на дроф» в районе Керчи. Одиннадцатая армия вермахта под командованием Манштейна за неделю полностью разгромила советский Крымский фронт. Потери были огромными - больше 160 тысяч человек, 4500 орудий, около 200 танков.

Асланов старался не только сам проявлять мужество, но и вдохновлять своих бойцов. Они сражались отчаянно. Из Крымского котла Асланов вышел с одним автоматом. Все танки были подбиты.

К декабрю 1942 года Асланов был уже опытным фронтовиком. И он вступил в бой с превосходящими силами врага под Сталинградом. Семнадцатого декабря 1942 года 6-я, 17-я и 23-я немецкие танковые дивизии пошли в атаку в районе хутора Верхнекумского. Им во что бы то ни стало нужно было прорваться между реками Аксай и Мышкова к притокам Дона. Тогда окруженная армия Паулюса могла нанести встречный удар. До цели оставалось всего 20 километров. Немцы были уверены в победе.

Но, когда подошли к Верхнекумскому, встретили ожесточенное сопротивление. Несмотря на то что фашисты отчаянно бомбили с воздуха, Асланов, велев укрыть танки, из засады начал активный обстрел немцев. Те не смогли продвинуться ни на метр и вернулись на исходные позиции.

Восемнадцатого декабря противник поднял в наступление еще одну, 17-ю танковую дивизию. А это плюс еще 54 танка! Они форсировали Аксай и обошли Верхнекумский с запада. Здесь находился штаб 4-го мехкорпуса. Его пришлось оставить. Но ненадолго. В этот день хутор несколько раз переходил из рук в руки. Сражаться приходилось за каждый метр, каждую высоту. Во второй половине дня немцы овладели высотой 137, однако к вечеру танковому полку Асланова удалось вернуть позиции.

Девятнадцатое декабря 1942 года. К 7 утра немцы обстреляли позиции Красной армии с земли и воздуха. С 7 утра до половины четвертого дня 3-й гвардейский механизированный корпус, в том числе 41-й гвардейский танковый полк Асланова, отразил пять немецких атак в районе Нижнекумского и Верхнекумского. Позже немцы назовут эту битву «вращающимся сражением».

Вокруг небольшого селения 41-м гвардейским танковым полком под командованием Асланова было подбито 30 танков врага, 50 автомашин и уничтожен целый батальон фашистов. И все же немцы продолжали прорываться. Командующий 3-м гвардейским механизированным корпусом принял решение отходить.

Полк Асланова до последнего не сдавал позиции. Лишь когда были потеряны почти все танки, решено было прорываться из окружения. Но к этому времени успела развернуться и занять оборону 2-я гвардейская армия. И 4-й мехкорпус, отойдя на новый рубеж, фактически встал в один фронт с ней. Дальше немцы пройти уже не смогли.

Двадцать второго декабря 1942 года Ази Асланову было присвоено звание Героя Советского Союза. А в январе 1943 года - звание полковника. И Асланов был отправлен на обучение в Военную академию механизации и моторизации РККА имени Сталина.

Тринадцатого марта 1944 года Ази Асланов был произведен в генерал-майоры танковых войск. Ему было всего 34 года. На фронте он возглавил 35-ю гвардейскую танковую бригаду 3-го гвардейского механизированного корпуса. Готовилась легендарная операция «Багратион», в которой Асланов сыграл немалую роль.

Тридцать пятая гвардейская танковая бригада Ази Асланова шла к Минску. С 1 до 31 июля 1944 года она освободила десятки населенных пунктов, уничтожила больше полутора тысяч немецких рядовых и офицеров, около 900 были взяты в плен. Истребила минометную батарею, две артиллерийские батареи, захватила больше 260 автомашин и 18 танков.

За этот месяц от Верховного Главнокомандующего бригада получила восемь благодарностей: за форсирование реки Березины и освобождение городов Борисов, Вилейка, Минск, Молодечно, Вильнюс, Шауляй, Елгава. А в сентябре - за освобождение Риги. И каждый раз Асланов поражал и противника, и подчиненных неожиданными находками. Однажды от него был получен приказ срочно доставить всю сельскохозяйственную технику, которая есть в ближайшем селе.

«Выстраивайте танки, между ними ставьте машины, мотоциклы и сельскохозяйственную технику. Да, и громкоговорители не забудьте. А теперь включить моторы и фары!» - приказал Асланов.

Перед рассветом немецкие войска, которые располагались недалеко и имели преимущество в технике и живой силе, были оглушены страшным ревом моторов, который разносился по всему лесу. Им казалось, что на них наступают сотни, если не тысячи советских машин. И фашисты, которые готовились сами пойти в контратаку, не дожидаясь восхода солнца отступили. Город Вилейка был взят без боя.

Третьего июля был освобожден Минск, а 4 июля - город Сморгонь - важный узел шоссейных дорог и железнодорожной станции на пути к Вильнюсу. В этот же день были поданы наградные документы на присвоение Асланову звания дважды Героя Советского Союза. Однако получить свою вторую Золотую Звезду Ази не успел. Двадцать второго января 1945 года генерал-майору исполнилось 35 лет, а 24 января во время рекогносцировки вблизи города Приекуле Лиепайского района случилось непоправимое. Асланова ранило осколком от разовравшегося снаряда. Через сутки он скончался.

Тело генерал-майора самолетом было доставлено в Баку. Прощание проходило в этом Доме офицеров, который теперь носит его имя. Проводить в последний путь легендарного Ази Асланова пришли тысячи людей.

Долгие годы оставался нерешенным вопрос, что же случилось с представлением к награждению второй Золотой Звездой Героя Советского Союза. Найти документы на представление удалось, но почему медаль не вручили в 1944 году, было непонятно. Добиться присуждения ее посмертно тоже оказалось непросто - требовалось письменное подтверждение от фронтовых товарищей, что Асланов действительно был представлен к награждению. Двадцать второго июня 1991 года справедливость была восстановлена. Ази Асланову посмертно присвоили вторую звезду Героя Советского Союза.