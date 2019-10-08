Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов

Лина Давыдова
Елена Миляева
09:53 08.10.2019
За освобождение Белоруссии танковая бригада Ази Асланова получила шесть благодарностей от Верховного Главнокомандующего. А сам он был представлен ко второй Золотой Звезде Героя Советского Союза. Однако получить ее при жизни Ази было не суждено. Почему высокая награда была вручена лишь спустя 47 лет?
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
© Фото: Александр Фридляндский, РИА Новости

Операция «Багратион» по освобождению Белоруссии, Польши и части Прибалтики стала триумфом советского военного искусства. В ходе нее была полностью разгромлена немецкая группа армий «Центр». Казалось бы, в истории этой военной операции не осталось белых пятен. Но на деле роль многих героев долгое время была недооценена. Потребовалось больше полувека, чтобы восторжествовала справедливость и был подписан указ о присвоении генералу Ази Асланову звания Героя Советского Союза - за успешное руководство боевыми действиями и личный героизм. Ему посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Смотрите 8 октября в 19:40 на телеканале «Звезда».

Ази Асланов родился 22 января 1910 года в городе Ленкорань (Азербайджан) в семье рабочего. Тяжелая жизнь того времени заставила его очень рано повзрослеть и научиться брать на себя ответственность за других. В 1923 году скончался отец Асланова. Время было тяжелое, и тринадцатилетнему Ази пришлось оставить школу и пойти работать на завод, чтобы помогать семье.

В 14 лет он пошел на курсы ликбеза и за год освоил программу старших классов. Учителя отметили талантливого мальчика и рекомендовали его в Бакинское военное училище. Затем Ази окончил легендарное Борисоглебско-Ленинградское кавалерийское училище, в котором в дореволюционной России занимались дети аристократов. Традиции преподавания и великолепная база сохранились и после революции. Асланов получил отличную подготовку в вопросах тактики и стратегии ведения войны. Здесь же, в Ленинграде, он впервые увидел танк. Для него это было чудо техники, вершина инженерной мысли, фантастическое изобретение.

В 1932 году он женился на Хавер Исрафил, у них родились двое сыновей. Однако насладиться мирной семейной жизнью Асланов не успел. Время было тревожное. В составе 4-го мехкорпуса капитан Асланов участвовал в польском походе сентября 1939 года. Тогда Советский Союз вернул себе территории Западной Украины и Западной Белоруссии, утраченные после нападения Польши в начале 20-х годов. Затем он прошел войну с Финляндией в 39-40-х годах. Все это дало Асланову бесценный опыт, который пригодился в первые же часы Великой Отечественной войны.

К этому моменту Ази служил на Украине в 10-й танковой дивизии. Двадцать второго июня в 4 часа утра военных вызвали по тревоге.

Асланову поручили организовать отъезд семей офицеров. До Баку жена и два сына Ази добирались полгода по стране, охваченной паникой.

Десятая танковая дивизия  вступила в танковый бой с немцами одной из первых. Это случилось под городком Рдеховом. Советские танкисты столкнулись с элитой германских танковых войск. Но наша дивизия отличилась, сдерживая натиск противника, численно превосходящего в четыре раза, не допустила прорыва, который позволил бы немцам окружить наши части во Львове. Третьего июля 10-я танковая вышла в тыл передовых частей Юго-Западного фронта и была направлена на доукомплектование. Однако еще до 15 июля сводный отряд дивизии вел бои за Бердичев, сдерживая врага.

Это было тяжелое время поражений. В марте 1942 года подполковник Ази Асланов получил назначение в Крым заместителем командира 55-й танковой бригады. Седьмого мая 1942 года началась немецкая операция под названием «Охота на дроф» в районе Керчи. Одиннадцатая армия вермахта под командованием Манштейна за неделю полностью разгромила советский Крымский фронт. Потери были огромными - больше 160 тысяч человек, 4500 орудий, около 200 танков.

Асланов старался не только сам проявлять мужество, но и вдохновлять своих бойцов. Они сражались отчаянно. Из Крымского котла Асланов вышел с одним автоматом. Все танки были подбиты.

К декабрю 1942 года Асланов был уже опытным фронтовиком. И он вступил в бой с превосходящими силами врага под Сталинградом. Семнадцатого декабря 1942 года 6-я, 17-я и 23-я немецкие танковые дивизии пошли в атаку в районе хутора Верхнекумского. Им во что бы то ни стало нужно было прорваться между реками Аксай и Мышкова к притокам Дона. Тогда окруженная армия Паулюса могла нанести встречный удар. До цели оставалось всего 20 километров. Немцы были уверены в победе.

Но, когда подошли к Верхнекумскому, встретили ожесточенное сопротивление. Несмотря на то что фашисты отчаянно бомбили с воздуха, Асланов, велев укрыть танки, из засады начал активный обстрел немцев. Те не смогли продвинуться ни на метр и вернулись на исходные позиции.

Восемнадцатого декабря противник поднял в наступление еще одну, 17-ю танковую дивизию. А это плюс еще 54 танка! Они форсировали Аксай и обошли Верхнекумский с запада. Здесь находился штаб 4-го мехкорпуса. Его пришлось оставить. Но ненадолго. В этот день хутор несколько раз переходил из рук в руки. Сражаться приходилось за каждый метр, каждую высоту. Во второй половине дня немцы овладели высотой 137, однако к вечеру танковому полку Асланова удалось вернуть позиции.

Девятнадцатое декабря 1942 года. К 7 утра немцы обстреляли позиции Красной армии с земли и воздуха. С 7 утра до половины четвертого дня 3-й гвардейский механизированный корпус, в том числе 41-й гвардейский танковый полк Асланова, отразил пять немецких атак в районе Нижнекумского и Верхнекумского. Позже немцы назовут эту битву «вращающимся сражением».

Вокруг небольшого селения 41-м гвардейским танковым полком под командованием Асланова было подбито 30 танков врага, 50 автомашин и уничтожен целый батальон фашистов. И все же немцы продолжали прорываться. Командующий 3-м гвардейским механизированным корпусом принял решение отходить.

Полк Асланова до последнего не сдавал позиции. Лишь когда были потеряны почти все танки, решено было прорываться из окружения. Но к этому времени успела развернуться и занять оборону 2-я гвардейская армия. И 4-й мехкорпус, отойдя на новый рубеж, фактически встал в один фронт с ней. Дальше немцы пройти уже не смогли.

Двадцать второго декабря 1942 года Ази Асланову было присвоено звание Героя Советского Союза. А в январе 1943 года - звание полковника. И Асланов был отправлен на обучение в Военную академию механизации и моторизации РККА имени Сталина. 

Тринадцатого марта 1944 года Ази Асланов был произведен в генерал-майоры танковых войск. Ему было всего 34 года. На фронте он возглавил 35-ю гвардейскую танковую бригаду 3-го гвардейского механизированного корпуса. Готовилась легендарная операция «Багратион», в которой Асланов сыграл немалую роль.

Тридцать пятая гвардейская танковая бригада Ази Асланова шла к Минску. С 1 до 31 июля 1944 года она освободила десятки населенных пунктов, уничтожила больше полутора тысяч немецких рядовых и офицеров, около 900 были взяты в плен. Истребила минометную батарею, две артиллерийские батареи, захватила больше 260 автомашин и 18 танков.

За этот месяц от Верховного Главнокомандующего бригада получила восемь благодарностей: за форсирование реки Березины и освобождение городов Борисов, Вилейка, Минск, Молодечно, Вильнюс, Шауляй, Елгава. А в сентябре - за освобождение Риги. И каждый раз Асланов поражал и противника, и подчиненных неожиданными находками. Однажды от него был получен приказ срочно доставить всю сельскохозяйственную технику, которая есть в ближайшем селе.  

«Выстраивайте танки, между ними ставьте машины, мотоциклы и сельскохозяйственную технику. Да, и громкоговорители не забудьте. А теперь включить моторы и фары!» - приказал Асланов.

Перед рассветом немецкие войска, которые располагались недалеко и имели преимущество в технике и живой силе, были оглушены страшным ревом моторов, который разносился по всему лесу. Им казалось, что на них наступают сотни, если не тысячи советских машин. И фашисты, которые готовились сами пойти в контратаку, не дожидаясь восхода солнца отступили. Город Вилейка был взят без боя.

Третьего июля был освобожден Минск, а 4 июля - город Сморгонь - важный узел шоссейных дорог и железнодорожной станции на пути к Вильнюсу. В этот же день были поданы наградные документы на присвоение Асланову звания дважды Героя Советского Союза. Однако получить свою вторую Золотую Звезду Ази не успел. Двадцать второго января 1945 года генерал-майору исполнилось 35 лет, а 24 января во время рекогносцировки вблизи города Приекуле Лиепайского района случилось непоправимое. Асланова ранило осколком от разовравшегося снаряда. Через сутки он скончался.

Тело генерал-майора самолетом было доставлено в Баку. Прощание проходило в этом Доме офицеров, который теперь носит его имя. Проводить в последний путь легендарного Ази Асланова пришли тысячи людей.

Долгие годы оставался нерешенным вопрос, что же случилось с представлением к награждению второй Золотой Звездой Героя Советского Союза. Найти документы на представление удалось, но почему медаль не вручили в 1944 году, было непонятно. Добиться присуждения ее посмертно тоже оказалось непросто - требовалось письменное подтверждение от фронтовых товарищей, что Асланов действительно был представлен к награждению. Двадцать второго июня 1991 года справедливость была восстановлена. Ази Асланову посмертно присвоили вторую звезду Героя Советского Союза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2019, 17:30
В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата07.10.2019, 14:05
Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата07.10.2019, 15:08
Опубликованы первые кадры применения новейшего комплекса «Палантин-К»
Дата08.10.2019, 09:53
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:17 В стране и мире
Задержанная ФБР депутат Госдумы оценила отношения России и США
09:57 В стране и мире
Видео
Попытка вскрыть банкомат с деньгами закончилась взрывом в Череповце
09:53 Вопросы истории
статья
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
09:39 В стране и мире
Мисс Москва продала обручальное кольцо от экс-короля Малайзии из-за безденежья
09:37 В стране и мире
В России может исчезнуть крафтовое пиво
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
Кинологи назвали самые «вредные» породы собак
Видео
Врачи провели первую операцию «девочке-бэтмену» из США
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
Видео
Впервые опубликованы кадры из личного архива юного Децла
Видео
Кардашьян крестила детей в Армении: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.