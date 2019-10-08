Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Леонид Якубович расстрелял из пулемета крыло самолета По-2

Лина Давыдова
16:01 08.10.2019
В документальном фильме, посвященном легендарным «ночным ведьмам», Леонид Якубович провел несколько экспериментов, чтобы наглядно продемонстрировать, каким тяжелым был путь уникального 46-го гвардейского авиационного полка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Леонид Якубович расстрелял из пулемета копию крыла самолета По-2. В документальном фильме «Незабудки. Бессмертный авиаполк», посвященном легендарным «ночным ведьмам», известный телеведущий провел эксперимент, чтобы наглядно продемонстрировать, какой ценой далась девушкам победа в Великой Отечественной войне.

Самолет По-2 (Поликарпова) - фанерный, двухместный. Изначально он не был оснащен ни радиосвязью, ни даже парашютами. Под крылья крепились лишь две бомбы. После бомбардировок девушкам приходилось возвращаться, вновь брать бомбы и вылетать на новые задания. Зато По-2 были легкий, летал на низкой высоте, немецкие радары с трудом могли его заметить. Сбить этот самолет было невероятно трудно.

Леонид Якубович произвел несколько выстрелов в копию крыла По-2 из пулемета. Зажигательные пули пробили перкаль насквозь, оставив в крыле лишь небольшие пробоины. В годы Великой Отечественной войны самолеты По-2 получали такие повреждения регулярно. Тем не менее они успешно садились, на земле крылья латали и вновь отправлялись на боевой вылет.

Уникальный 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, летающий на По-2, несомненно, заслуживает большого внимания. Он состоял исключительно из женщин. Охваченные страхом фашисты называли их «ночными ведьмами», а в Советском Союзе девушек ласково прозвали «незабудками».

Мы изучили их дневники, письма и воспоминания. Съемки фильма заняли целый год: с экспедициями, полетами, экспериментами. А единственный оригинальный летающий биплан По-2 съемочная группа отыскала на аэродроме под Минском. В фильме Леонид Якубович лично пилотирует этот легкокрылый тихоход.

Первая серия фильма «Незабудки. Бессмертный авиаполк» уже доступна на сайте «Звезды». Вторую серию смотрите 8 октября в 18:50 на нашем телеканале.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.10.2019, 17:30
В Крыму ответили на планы США по «сдерживанию» России в Черном море
Дата07.10.2019, 20:00
Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Дата07.10.2019, 14:05
Ласицкене призвала уйти в отставку руководство ВФЛА
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.10.2019, 12:44
Шойгу: заводские летные испытания нового воздушного танкера завершатся в мае
Дата08.10.2019, 09:53
Взять город без боя: чем напугал фашистов легендарный военачальник Ази Асланов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:34 В стране и мире
Видео
Юмашева рассказала о реакции простых американцев на ее допрос ФБР
16:20 В стране и мире
Астроном оценил опасность надвигающегося на Землю метеорного потока
16:06 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
16:02 В стране и мире
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах
16:01 Вопросы истории
Видео
Леонид Якубович расстрелял из пулемета крыло самолета По-2
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Мать «девочки-бэтмена» рассказала, как прошла первая операция
Экс-пилот ВВС США рассказал о поглотившей торпеду «темной материи» в Тихом океане
Кинологи назвали самые «вредные» породы собак
Видео
Пассажирский лайнер разминулся в небе с баллистической ракетой США: видео
Видео
В России сделают бесплатными туалеты на вокзалах
Видео
Кардашьян крестила детей в Армении: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.