Леонид Якубович расстрелял из пулемета крыло самолета По-2

Леонид Якубович расстрелял из пулемета копию крыла самолета По-2. В документальном фильме «Незабудки. Бессмертный авиаполк», посвященном легендарным «ночным ведьмам», известный телеведущий провел эксперимент, чтобы наглядно продемонстрировать, какой ценой далась девушкам победа в Великой Отечественной войне.

Самолет По-2 (Поликарпова) - фанерный, двухместный. Изначально он не был оснащен ни радиосвязью, ни даже парашютами. Под крылья крепились лишь две бомбы. После бомбардировок девушкам приходилось возвращаться, вновь брать бомбы и вылетать на новые задания. Зато По-2 были легкий, летал на низкой высоте, немецкие радары с трудом могли его заметить. Сбить этот самолет было невероятно трудно.

Леонид Якубович произвел несколько выстрелов в копию крыла По-2 из пулемета. Зажигательные пули пробили перкаль насквозь, оставив в крыле лишь небольшие пробоины. В годы Великой Отечественной войны самолеты По-2 получали такие повреждения регулярно. Тем не менее они успешно садились, на земле крылья латали и вновь отправлялись на боевой вылет.

Уникальный 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, летающий на По-2, несомненно, заслуживает большого внимания. Он состоял исключительно из женщин. Охваченные страхом фашисты называли их «ночными ведьмами», а в Советском Союзе девушек ласково прозвали «незабудками».

Мы изучили их дневники, письма и воспоминания. Съемки фильма заняли целый год: с экспедициями, полетами, экспериментами. А единственный оригинальный летающий биплан По-2 съемочная группа отыскала на аэродроме под Минском. В фильме Леонид Якубович лично пилотирует этот легкокрылый тихоход.

Первая серия фильма «Незабудки. Бессмертный авиаполк» уже доступна на сайте «Звезды». Вторую серию смотрите 8 октября в 18:50 на нашем телеканале.