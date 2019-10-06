«Нью-Йорк бронзового века»: в Израиле найден древний мегаполис

Израильские археологи обнаружили в районе населенного пункта Эйн-Ирон руины города с планировкой, основанного около пяти тысяч лет назад.

«Это Нью-Йорк раннего бронзового века в нашем регионе, космополитичный город с планировкой, в котором жили тысячи человек», - заявили в Управлении древностей Израиля.

Город занимал площадь в 65 гектар при населении, предположительно, в шесть тысяч человек. Установлено, что сооружение было обнесено крепостной стеной и разделено на общественные зоны, улицы, аллеи. Также специалисты обнаружили культовое сооружение с жертвенником.