Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

Россия избежала гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что накануне наступления 2000 года вышла его статья «Россия на рубеже тысячелетий». Сделанный в ней анализ состояния мира, перспектив развития, по мнению Путина, в целом соответствовал реальности.

«Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории», - отметил российский лидер.

Путин заявил, что наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами Россия подверглась агрессии со стороны международного терроризма.

«Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны - развал и распад государства», - добавил президент.

В то время страна могла погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить суверенитет и государственное единство и оказаться на периферии мировой политики, отметил Путин.

Как заявил президент, благодаря патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов РФ «наша страна была отодвинута от этой опасной черты».