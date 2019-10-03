Добром за добро: как Табакову вернулся отданный пленным немцам хлеб

Актер и режиссер Олег Табаков родился в Саратове в семье врачей. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 6 лет. Отец ушел на фронт, а мать работала в больнице. И все годы войны и после нее семья голодала.

«Рассказывал, что есть ему все время хотелось, и он со стыдом понимал, что это маме суп давали, когда она в госпитале работала. Его маме давали какую-то еду, она приносила домой и кормила его, кормила детей. И он понимал, что она не доедает, но не мог удержаться и все-таки съедал все, что она приносила», - рассказал актер Сергей Угрюмов.

Сразу после войны по главной улице Саратова вели пленных немцев. Они шли нескончаемой толпой, исхудавшие и запуганные. И вдруг бабушка Табакова достала из авоськи хлеб, который они получили по карточкам, отрезала на весу небольшой кусок и сказала внуку отдать пленным. Он был ошеломлен, ведь хлеба и так было очень мало. Но бабушка спокойно ответила, что к побежденному врагу тоже можно испытывать жалость.

Отданный пленным немцам хлеб еще вернется к Олегу Табакову ответной добротой спустя почти полвека - в 90-е годы. В разрушенной стране было не до театров, и финансирование почти прекратилось. Актерам «Табакерки» иногда нечего было есть. И вдруг Олегу Табакову сообщили, что на его имя пришел контейнер из Германии. Оказалось, что труппа немецкого театра, с которой Табаков ставил пьесы, узнав о том, что в «Табакерке» тяжелое положение, собрала вещи, продукты и прислала в Москву. Со слезами на глазах Табаков тогда скажет: «Это вернулся хлеб, который мы с бабушкой отдали немецким пленным».

Полный выпуск программы «Легенды кино», посвященный Олегу Табакову, смотрите в четверг, 3 октября, в 19.40 на телеканале «Звезда».