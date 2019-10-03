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«Шторм-333» и «Байкал-79»: как секретный спецназ провернул уникальные операции в Афганистане

Татьяна Полуказакова
13:19 03.10.2019
Уникальной сверхсекретной школе подготовки уникального спецназа, ее педагогам и методике посвящена очередная серия «Секретных материалов» с Андреем Луговым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В конце 1969 лучших оперативных сотрудников со всего СССР стали направлять в подмосковную Балашиху. Там начала работать сверхсекретная школа подготовки самого уникального спецназа в мире - КУОС. Обучение проходило в течение семи месяцев, после чего обучающихся отправляли домой ждать своей служебной миссии.

Летом 1979 года в Кремль почти ежедневно стали поступать тревожные сообщения об активности на афганской территории у советской границы военизированных исламских отрядов.

«Части афганской армии переходили на сторону моджахедов или находились под их влиянием», - рассказал Лев Корольков, независимый эксперт по кризисным ситуациям,  преподаватель КУОС.

«В этом участвовала и английская разведка, американская разведка, и некоторые другие. Они же готовили эти группы. И они готовили заброску в наши среднеазиатские республики. И надо было это все предотвратить», - объяснил президент Ассоциации ветеранов группы специального назначения «Вымпел», выпускник КУОС 1982 года Валерий Попов.

Активизация моджахедов - результат террора и репрессий, устроенных радикальным крылом Народно-демократической партии Афганистана под предводительством Хафизуллы Амина. Он жестоко расправляется с оппозицией. Апофеозом становится убийство генерального секретаря ЦК НПДА Нур Мохаммада Тараки.

© ТРК "Звезда"

В октябре 1979 года во все управления КГБ СССР поступает указание - срочно командировать в Москву офицеров, прошедших подготовку на спецкурсах.

«Там уже собралась команда где-то порядка 100 человек. Начали готовить документы. Сказали, что мы едим в Афганистан решать вопросы по охране посольства СССР в Афганистане», - рассказал полковник КГБ в отставке и выпускник КУОС Александр Карелин.

С этого момента в советском Комитете госбезопасности началась подготовка к проведению спецопераций с кодовыми названиями «Шторм-333» и «Байкал-79». Одна предполагала захват главных гособъектов в Кабуле, вторая - ликвидацию Амина. Общая цель - смена власти в Афганистане. Исполнителями обеих операций были офицеры, закончившие КУОС. Из них сформировали спецподразделение «Зенит».

«Мы ходили изучали столицу. В гражданской форме, пистолет за ремнем сзади и две обоймы в каждом кармане, плюс по гранате в каждом кармане. Мы ходили, делали план города Кабула. Октябрь и ноябрь. Именно и стояла эта задача - нанести на карты объекты. Допустим, Генштаб. То есть наносишь на карты, какая там охрана, какая там стена, где расположены пулеметные гнезда. Мы же люди неглупые, понимаем, что когда-то, наверное, придется и штурмовать это дело», - вспоминает Карелин.

25 декабря в 19.15 в центре Кабула прогремел мощный взрыв. Это КУОСовцы взорвали главный городской узел связи. Спецназ приступил к захвату  основных государственных учреждений. Уже через 15 минут были взяты под контроль почта, телеграф, телефон, телевидение. Следом - захвачены МВД, служба безопасности, генштаб и тюрьма с политическими заключенными.

© ТРК "Звезда"

Самым трудным объектом оказался дворец Тадж-Бек - резиденция Амина. На штурм дворца пошли две спецгруппы по 25 человек: «Альфа» и «Зенит». Прикрытие осуществлял мусульманский батальон. Под градом пуль и  гранат спецназовцы добрались до здания.  Дальше группы разделились. «Альфа» разбиралась с охраной дворца, группа «Зенит» под руководством Якова Семенова - персонально с Амином.

«Нам была конкретно поставлена задача. На втором этаже есть комната. И нужно, значит, закрыть вопрос с Амином. Вот мы его и закрыли. У Семенова была рация, по которой он связался с посольством и сказал, что вопрос решен. Приехала группа, завернули мертвого Амина в ковер и унесли. Куда? Не знаю», - рассказал Александр Карелин, полковник КГБ в отставке, выпускник КУОС.

Сегодня  операция по захвату дворца Тадж-Бек входит в программу подготовки спецназа почти всех стран мира как единственный случай в истории военной науки, когда группа офицеров  за 45 минут захватила укрепленную позицию в несколько раз превосходящего по силе и вооружению противника. Согласно официальной статистике, во время штурма погибли двое КУОСовоцев. Среди погибших  оказался и руководитель спецкурсов Григорий Бояринов, который вопреки уговорам, решил пойти на штурм вместе с учениками.

«Ему говорят: командиром нашей группы назначен человек. Он говорит, я не претендую на роль командира, но как отец я хочу, как имеющий опыт боевых, а наши же ребята были все не обстреляны, не было ни одного обстрелянного парня», - объяснил преподаватель КУОС Анатолий Набоков.

© ТРК "Звезда"

По завершении операции многие офицеры говорили, что без Бояринова операция пошла бы по другому сценарию. Он не только  вселял уверенность и вел за собой, а еще вовремя принимал нужные и точные решения.

«Он занимался уничтожением узла связи. Ведь самое главное, что сделать нужно? Это лишить Амина поддержки со стороны. А для этого нужно было лишить его связи. И там на первом этаже, там как раз был телефонный узел, и Бояринов бросил туда пару гранат и лишил этой поддержки», - рассказал Александр Карелин, полковник КГБ в отставке, выпускник КУОС.

«Он увидел, что людей так мало, что мы можем не взять объект. Он вышел за подмогой и погиб от шальной пули», - добавил Лев Корольков, независимый эксперт по кризисным ситуациям,  преподаватель КУОС.

Никто из КУОСовцев не видел, как погиб их наставник. Позже медэксперты установили - за время боя Бояринов  получил 8 ранений. Роковая пуля попала между бронежилетом и каской, прошла через тело и остановилась в сердце.

Руководитель КУОС полковник Бояринов был категорически против участия его выпускников в операции по ликвидации Амина. Потому что его ученики - разведчики-диверсанты. Их задача - появиться незаметно, выполнить свою задачу и незаметно исчезнуть. А предстоял открытый бой, по сути - войсковая операция. Да и как можно задействовать в ней оперативников-резервистов, которые, отучившись, разъехались по своим регионам и больше не встречались?

Бояринов погиб, но мнение его, похоже, учли. Уже в 1980 году было принято решение создать для зарубежных операций постоянно действующее спецподразделение «Вымпел». Его костяк сформировали из КУОСовцев. Обучение продолжилось, а база подготовки и действий расширилась почти на весь мир.

КУОСовцы штудировали иностранные языки, учились и сами обучали спецназ Вьетнама, Анголы, Никарагуа, а заодно перенимали их опыт. Например, технику передвигаться на животе, выживать среди скорпионов и змей. Из каждой зарубежной командировки  они привозили бесценные знания и практические навыки.

Смотрите полный выпуск программы «Секретные материалы», посвященный сверхсекретной школе подготовки самого уникального спецназа в мире, на телеканале «Звезда».

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