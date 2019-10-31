Целый букет причин: кто убил вторую жену Сталина

В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года прервалась жизнь Надежды Аллилуевой. Но до сих пор неизвестно, было это самоубийством или кто-то застрелил вторую жену Иосифа Сталина из пистолета «Вальтер». Историк и политолог Александр Афанасьев в студии программы «Сегодня утром» поделился своей точкой зрения на этот вопрос.

«Я изучил материалы, посмотрел внимательно все эти версии. Первое, я считаю, самоубийство. Другое дело разбираться в причинах самоубийства. Это одно. А что касается убийства, я бы отрицал это», - уверен собеседник «Звезды».

По его словам, для самоубийства у женщины был «целый букет» причин, в том числе болезнь и состояние аффекта.

Он добавил, что у Аллилуевой и Сталина были очень сильные характеры. Кроме того, они придерживались разных политических взглядов.