Ликвидатор последствий: как после Чернобыля СССР сохранил репутацию атомной державы

В 1986 году на Чернобыльской АЭС произошел взрыв четвертого энергоблока, но Советскому Союзу после страшной аварии все же удалось сохранить репутацию атомной державы. Как это произошло и кто этому способствовал? На эти вопросы в студии программы «Сегодня утром» ответил политолог и военный аналитик Дмитрий Таран.

В августе 1986 года в Вене состоялась конференция экспертов МАГАТЭ с целью разобраться в чернобыльской трагедии. Во главе советской делегации туда отправился академик Валерий Легасов, который руководил ликвидацией последствий ЧС. Он представил 5-часовой доклад с анализом причин и последствий катастрофы. По словам Дмитрия Тарана, Легасов тогда спас репутацию СССР как атомной державы.

«Он, будучи инсайдером всех событий, знающий всю фактуру и, безусловно, обладающий информацией, которая впоследствии могла представлять риск для его жизни, он мог ее представить в своем докладе, а мы же доклада не видели. Скорее всего, там была аргументация, которая предотвратила массированную спецоперацию по остановке наших атомных электростанций», - считает собеседник «Звезды».

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. На Украине площадь радиационного загрязнения составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях, в Белоруссии - почти 46,5 тысяч квадратных километров. В России пострадали 19 регионов.

Над четвертым энергоблоком в этом году ввели в эксплуатацию новый саркофаг. В Сети появилось его видео, сделанное с помощью коптера.

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