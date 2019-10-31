Документ с неверной датой: могли ли быть найдены тела туристов группы Дятлова раньше начала поисков

В 1959 году на севере Свердловской области произошло трагическое событие, которое повлекло за собой десятки различных версий произошедшего. В окрестностях горы Холатчахль погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова. Недавно был обнародован архивный документ, который может свидетельствовать о фальсификации уголовного дела и об обнаружении тел погибших раньше начала официальных поисков.

Речь идет о записке прокурора города Ивделя Василия Темпалова, где указана дата, порождающая новые версии произошедшего в 1959 году. Журналист издательского дома «Комсомольская правда» Наталья Варсегова объяснила, почему версия об обнаружении тел погибших раньше официальных поисков - неверна.

«Документ этот подлинный. Экспертиза почерковедческая доказала, что это действительно почерк Василия Темпалова. С датой он ошибся, не 15 февраля, а 15 апреля. Да, там эта дата трижды в документе проставлена, поэтому у многих возникают сомнения, как можно три раза подряд ошибиться», - рассказала собеседница «Звезды» в студии программы «Сегодня утром».

Она добавила, что прокуратура Свердловской области провела экспертизу. Было доказано, что с датой в записке произошла ошибка.

«В документе есть упоминание о неком Реебе, суд над которым должен был состояться 16 апреля. И на этом суде обязательно должен был быть один из сотрудников прокуратуры. И Темпалов как раз писал своему сотруднику эту записку о том, что он обязательно должен на суде поддержать обвинения по этому Реебу», - объяснила Варсегова.

По ее словам, также обнаружен официальный документ, согласно которому суд над Реебом должен был состояться именно в апреле.

«То есть эта дата суда ломает всю канву этой записки», - уверена собеседница «Звезды».

Варсегова также рассказала, что в группе Дятлова был человек, который являлся достаточно странной фигурой для этого похода. Речь идет о Семене Золотареве, который был старше всех туристов и присоединился к группе в самый последний момент.