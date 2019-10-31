Бывший подводник предварительно идентифицировал найденную на дне Балтики субмарину

Найденной на дне Балтики военнослужащими Балтфлота подводной лодкой может быть малая субмарина U-2 типа IIA. Такое предположение в разговоре со «Звездой» высказал бывший подводник Северного флота Андрей Николаев.

По его соображениям, речь идет о подводном корабле, затонувшем 8 апреля 1944 года в Балтийском море к северу от Пиллау.

Как уточнил Николаев, субмарина пошла ко дну после столкновения с немецким же паровым траулером, в результате чего погибли 17 человек, еще 18 удалось спасти.

Подводную лодку, напомним, обнаружили на глубине порядка 60 метров с борта противоминного корабля «Александр Обухов», оснащенного уникальной в своем роде гидроакустикой. Он вышел с военно-морской базы в Балтийске для учений по поиску и уничтожению подводных мин.

Свидетелями неожиданного открытия стали и журналисты программы «Военная приемка», работавшие на борту корабля.

Новый выпуск «Военной приемки» смотрите уже в это воскресенье, 3 ноября, в 10.05 на телеканале «Звезда».