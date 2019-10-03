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Захватить за 42 секунды: как советский спецназ провел «штурм» Белоярской АЭС

Татьяна Полуказакова
11:10 03.10.2019
Спецназ отрабатывал навыки штурма охраняемых объектов, а предприятия получали сведения об уязвимых местах в своей системе охраны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В конце 1969 года в военную часть 93526 в подмосковной Балашихе стали съезжаться лучшие оперативные сотрудники со всего Советского Союза. Их направляли на Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ. Это была сверхсекретная школа подготовки самого уникального спецназа в мире. «Звезда» впервые рассказывает о методах подготовки и работе советских диверсантов.

Обучение в школе проходило в течение семи месяцев. Ежедневно работая в связке, преодолевая совместные трудности, допуская и исправляя общие ошибки, курсанты шаг за шагом развивали свои физические, психологические и человеческие качества. А потом они возвращались домой и ждали, когда понадобятся для выполнения служебных миссий.

Африка. В конце восьмидесятых в тюрьме одной из стран, с которой у СССР не было дипломатических отношений, оказался разведчик-нелегал по кличке Ворон. В Москве понимают, что в ближайшее время советский агент может быть переправлен в Соединенные Штаты. Чтобы не допустить этого, к решению вопроса подключаются дипломаты и офицеры спецназа. Пока юристы ищут нужные слова, КУОСовцы отрабатывают штурм неприступных объектов и отправляются в Африку. В назначенные день и час спецгруппа, используя горное, водолазное и летное снаряжения, минуя самые современные охранные ограждения и системы, за 17 минут проникает в тюрьму и похищает Ворона. Быстро, точно, бесследно - как учили на КУОС.

Подготовка к этой операции проходила на ядерных объектах нашей страны. А столь неординарная идея принадлежала начальнику Управления нелегальной разведки Юрию Ивановичу Дроздову. По его мнению, подобный эксперимент был полезен всем. Спецназ отрабатывал навыки штурма охраняемых объектов, а предприятия получали сведения об уязвимых местах в своих охранных системах. Первыми пройти эксклюзивное спецназовское тестирование согласились руководители Белоярской АЭС.

© ТРК "Звезда"

Разрабатывая учебную диверсию, будущие лазутчики внимательно изучили объект и составили план действия. Они прописали каждый шаг, обозначили все слепые зоны и слабые места. В назначенный день сотрудники службы безопасности Белоярской АЭС активизировали все охранные системы.

«Контрразведывательное обеспечение было полностью задействовано, чтобы никакие группы туда не проникли. Но они сумели проникнуть», - рассказал Сергей Голов, полковник КГБ СССР, руководитель КУОС (1983-1993 гг.).

Для захвата Белоярской АЭС диверсантам понадобилось 42 секунды. Всего 42 секунды, за которые они добрались и условно заминировали ядерные реакторы. При этом ни одна электронная система защиты не сработала. Случись такая «диверсия» в реальной жизни, эти секунды могли быть стать последними для многих жителей нашей страны.

«Мы, с одной стороны, играли роль фактически разведчиков-диверсантов, с другой стороны, мы оказывали помощь нашей государственной безопасности - обезопасить эти объекты от возможного воздействия извне», - объясняет президент Ассоциации ветеранов группы специального назначения «Вымпел», выпускник КУОС 1982 года Валерий Попов.

Тренировки на реальных объектах с самого начала входили в учебные программы КУОС. Во время учебы слушателей нередко забрасывали в неизвестные населенные пункты для выполнения спецзаданий - найти тайник, составить карту, выявить секретные объекты. Итоговым экзаменом часто были первые самостоятельные командировки уже с неучебными заданиями.

Методам подготовки советских диверсантов посвящена новая серия программы «Секретные материалы». Смотрите полный выпуск на телеканале «Звезда».

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