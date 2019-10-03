На севере Казахстана нашли мавзолеи времен Золотой Орды
Руины находились в поселении XIV века, которое обнаружили ранее в этом районе.
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Археологи обнаружили руины семи мавзолеев времен Золотой Орды на севере Казахстана.
Постройки относятся к XIV веку и принадлежат представителям династии Жошы хана.
Кроме того, специалисты нашли в том же районе золотые украшения, остатки мастерских, обжиговых печей и керамических сосудов, следы арыков.
«Накануне 750-летнего юбилея Золотой Орды это событие имеет духовное и культурное значение», - заявил в своем Instagram Кумар Аксакалов.
По его словам, обнаруженные вещи являются прямым доказательством гипотезы о существовании средневековых памятников в Северном Казахстане.