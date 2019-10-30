Журналисты «Звезды» обнаружили неизвестную подлодку: кадры со дна Балтики

Съемочная группа «Звезды» во время работы над программой «Военная приемка» в акватории Балтийского моря стала свидетелем открытия-сенсации. Противоминный корабль «Александр Обухов» вышел с военно-морской базы в Балтийске для учений по поиску и уничтожению подводных мин, но в определенный момент уникальный в своем роде гидроакустик обнаружил на дне субмарину.

На кадрах видно, что подводная лодка, лежащая на глубине порядка 60 метров, сильно обросла илом, подводными ракушками и тралами - обнаружили ее в зоне активного рыболовства.

Субмарина в длину, по приблизительным оценкам, составляет около 40 метров. Классифицировать корабль из-за его состояния и определить принадлежность флоту пока достаточно проблематично. Ни на одни карты он не нанесен.

Предположительно, субмарина является дизельной немецкой. Относится она ко временам Первой или Второй мировой войн - пока также не ясно (на территории современной Калининградской области ранее базировались немецкие подлодки).

«Звезда» и «Военная приемка» продолжат следить за судьбой найденной на дне Балтики субмарины и публиковать информацию по мере ее поступления.

Новый выпуск «Военной приемки» смотрите уже в это воскресенье 3 ноября в 09.55 на телеканале «Звезда».