«Недобитые фашисты»: как в Литве возникли «Лесные братья»

В ноябре 1940 года нацисты в Берлине создали шпионско-диверсионную организацию «Фронт литовских активистов». Именно ее участники 22 июня 1941 года ударили в спину Красной Армии в городе Каунас. Около пяти тысяч человек захватили военные склады с 25 тысячами единиц стрелкового оружия и устроили массовые еврейские погромы.

Торжество литовских пособников Гитлера длилось три года. Летом 1944-го Красная Армия с боями вернулась в Литву. Те, кому было за что держать ответ, укрылись в местных лесах и болотах.

Вскоре скомпрометировавшее себя название «литовские активисты» как-то само собой забудется. И об убийцах безоружных мирных людей заговорят как о неких таинственных и отчасти даже «романтичных» «Лесных братьях».

«Так называемые "Лесные братья" - это группы недобитых фашистов, коллаборационистов, которые были заодно с оккупантами, те, кто или не успел бежать со своими хозяевами, или умышленно был оставлен на возвращенных Советскому Союзу территориях», - говорит начальник отдела военных СМИ Главного военно-политического управления ВС РФ Василий Фатигаров.

Кто такие «Лесные братья», как связаны садист Даумантас и герой Литвы Лукша, а также как эти люди повлияли на судьбы тысяч советских граждан - смотрите в новом выпуске программы «Секретные материалы» в среду, 30 октября, в 20.25 на телеканале «Звезда».