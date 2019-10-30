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Как 105 лет назад: Ил-38 повторил маршрут первого арктического полета

Андрей Аркадьев
17:03 30.10.2019
Полет проходил на малых высотах над островами архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также акваторией Баренцева и Карского морей. Общая протяженность маршрута составила более 4 000 километров, а длительность полета - около восьми часов.
Как 105 лет назад: Ил-38 повторил маршрут первого арктического полета
© Фото: Минобороны России

Пилоты Ил-38 морской авиации Северного флота повторили первый в истории полета в Арктику маршрут. Тогда, 105 лет назад, этот подвиг совершил полярник Ян Нагурский, проделав опасный путь на биплане «Фарман МФ-11». Экипажем современного противолодочного самолета руководил подполковник Антон Старостин.

В общей сложности полет длился около восьми часов, за это время воздушное судно преодолело более четырех тысяч километров, сообщает начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1-го ранга Вадим Серга. Маршрут Ил-38 проходил через острова двух архипелагов: Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, говорится в релизе. Также самолет пролетел в небе над Баренцевым и Карским морями.

Летательный аппарат поднялся в воздух с аэродрома Североморск-1, набрал высоту более шести тысяч метров и прошел до восточного берега острова Южный архипелага Новая Земля, после чего снизился до четырехсот метров. На высотах от ста до четырехсот метров противолодочный самолет сбавил скорость, словно воссоздавая исторический путь.

Добравшись до самого северного архипелага России, экипаж прошел маршрут потерянной экспедиции Георгия Седова. Полярник Ян Нагурский занимался ее поиском более века назад. Помимо непосредственной постановки летного эксперимента, экипаж Ил-38 разведал ледовую обстановку, а также провел экологический мониторинг, осмотрел места стоянок арктических экспедиций.

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