СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами

Следователи возбудили уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. Такое решение принято после изучения документов архива ФСБ.

Согласно имеющейся информации, зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом, в 1942-1943 годах вела карательные операции в Краснодарском крае.

Девятого и десятого октября 1942 года члены зондеркоманды под руководством начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, врача гестапо Штрауха и коменданта города Кандлера совершили массовое убийство воспитанников детдома. Тела 214 детей были обнаружены после освобождения региона от оккупантов в 1943 году в районе Широчанского хутора.

За совершенные преступления часть военных, в том числе Курт Кристман, были осуждены. А Бедедекер, Штраух и Кандлер и другие причастные к убийству детей наказания не понесли.

«Следственный комитет России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что подобные преступления не имеют срока давности.

Во время Великой Отечественной войны из Симферополя в Ейск был эвакуирован детский дом. В Краснодарский край перевезли около 300 ребят и воспитателей.

Летом 1942 года город оккупировали. В октябре к дому, где находились дети, подъехали грузовики, в них погрузили ребят и отвезли к месту погребения. Спустя 15 минут дети были мертвы. В одном из рассекреченных документов сказано, что комиссия тщательно изучила братскую могилу и не обнаружила на телах убитых огнестрельных ран или увечий.

В других документах отмечается, что в братской могиле погребены дети с физическими недостатками. Согласно заключению, они скончались в кузовах грузовых машин от отравления выхлопными газами.