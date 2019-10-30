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Горы трупов: чьими руками в Литве в 41-м году растерзали тысячи людей

Андрей Луговой
14:36 30.10.2019
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Горы трупов: чьими руками в Литве в 41-м году растерзали тысячи людей
© Фото: ТРК "Звезда"

В литовском городе Каунас с первого дня войны шли жестокие бои. Но атаки на стратегические объекты там вел отнюдь не германский вермахт. В спину Красной Армии внезапно ударил «Фронт литовских активистов» - шпионско-диверсионная организация, заблаговременно созданная нацистами в Берлине еще в ноябре 1940 года. В вооруженном выступлении на стороне Германии принимали участие 26 отрядов «литовских активистов» общей численностью около пяти тысяч человек.

«Восстание, которое произошло в Литве, было заранее согласовано с Берлином. Повстанцы имели радиосвязь непосредственно с Берлином и при вступлении гитлеровских захватчиков на территорию Литвы, они получили приказ о начале восстания», - рассказал очевидец тех событий Анфиян Антонов.

В Каунасе были захвачены военные склады. И у людей с белыми повязками на рукаве на руках оказалось свыше 25 тысяч единиц стрелкового оружия.

«Литовские активисты» попытались захватить мосты через Неман, однако отступающие советские войска успели их взорвать. Несмотря на это, уже к вечеру 23 июня боевики захватывают новую столицу советской Литвы – Вильнюс.

По обеим литовским столицам - Каунасу и Вильнюсу - по всем окрестным местечкам проходит волна массовых еврейских погромов. Убивали русских, красноармейцев, коммунистов. В первые же дни войны свыше пяти тысяч человек были зверски убиты, растерзаны и подвергнуты смертельным пыткам и истязаниям.

«Вот эти повстанцы, первые так сказать, начали с уничтожения евреев свою деятельность. Еще только немцы не пришли в Каунас, перешли границу уже в Каунасе появились горы трупов», - объяснил Анфиян Антонов.

«Даже, если это было маленькое местечко, и там живет 5 евреев, они были расстреляны, 500 расстреляны, 5 тысяч расстреляны, 50 тысяч - были все расстреляны. Холокост шел, такой, знаете, как мертвая молния», - добавила писатель и президент фонда «Холокост» Алла Гербер.

Один из «литовский активистов» под позывным Даумантас в дни Каунасского погрома, ворвался в синагогу в местечке Слободка и, используя Талмуд как подставку, отпилил голову местному раввину, заставив смотреть на это его жену и детей. Голову выставил в окне синагоги, с табличкой: «Так будет с каждым евреем».

Как связаны  садист Даумантас и герой Литвы Лукша? И есть ли вообще между ними связь? Как эти люди повлияли на судьбы тысяч советских граждан?  Не пропустите премьеру «Секретных материалов»  в среду, 30 октября, в 20.25 на телеканале «Звезда».

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