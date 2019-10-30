Проклятие фараонов: чем опасны найденные в Египте саркофаги с мумиями

Египетские археологи обнаружили рядом с городом Луксор в Долине Царей 30 нетронутых саркофагов с мумиями, которым около трех тысяч лет. С одной стороны, это очень важно для науки, с другой стороны - в прошлом подобные открытия заканчивались трагически, в первую очередь, для самих исследователей. Чего ждать от находки 30 гробниц, объяснил почетный вице-президент Российской академии естественных наук Виктор Зуев в программе «Сегодня утром».

«Если ответить коротко - то ничего хорошего ждать не приходится. А если ответить по существу, дело заключается в том, что вторгаясь в те далекие тысячелетия, мы совершенно не отдаем себе отчет, с чем мы там встречаемся и с чем мы можем встретиться», - уверен собеседник «Звезды».

Он объяснил, что все дело в нашем микробиологическом окружении и его изменении со временем. Так, по его словам, до недавнего времени вирусы Зика и Эбола были распространены только в западной Африке. Но как только туда стали приезжать люди из-за разработки медных рудников, вирусы появились и на других континентах.

«На нашей планете дремлет неизвестное количество микроорганизмов как бактериального происхождения, так и вирусного, грибкового, простейшие, которые нам еще недоступны. Я не беру водную среду, там на больших глубинах вообще темный лес», - считает Виктор Зуев.

Что касается опасности древних мумий, по мнению собеседника «Звезды», главная опасность таится в плесени, которая невероятно устойчива.

«Что касается той публики, которая занималась бальзамированием мумий. Это был настолько трудоемкий процесс и настолько ответственный в то время, что думать еще о каких-то вложениях особых. У них на это не было ни времени , не возможности. А то, что это может сопровождаться именно плесневыми грибами - это очень вероятно», - уверен Зуев.

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