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Тайна затонувшей на дне Балтики подлодки: чью субмарину нашли с корабля «Александр Обухов»

Максим Румянцев
13:54 30.10.2019
Эксперты уверены, что найденная субмарина - точно не советская. Предположительно, подводный корабль - германского производства. Нынешний Балтийск (ранее Пиллау) был учебной базой немецких подводников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемки нового выпуска программы «Военная приемка» обернулись неожиданной находкой. На дне Балтийского моря удалось обнаружить затонувшую подводную лодку, какую именно - пока не известно. Эксперты предполагают, что это немецкая субмарина, принимавшая участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны.

Находка была сделана с борта новейшего корабля противоминной обороны «Александр Обухов», проводившего поиск подводных мин на дне Балтийского моря. Сконструированный с использованием самых современных технологий этот тральщик способен найти под водой объект любого размера.

Полученные данные на корабле документируются в автоматизированном режиме. Все подробности - от полного гидроакустического портрета до картинки высокого качества - теперь доступны для самого тщательного анализа.

Сопредседатель клуба подводных исследований Музея мирового океана Вадим Малыш ранее уже занимался изучением этого района. Дайверам удалось снять не менее впечатляющие кадры, но пока не ясно, удалось ли зафиксировать разные затонувшие объекты или один и тот же. Видимость в зависимости от погоды и времени года тут бывает почти нулевая.

«Если работать неаккуратно ластами, то ты поднимаешь большое облако мути, которое потом очень долго оседает. Соответственно, при работе с глубоководным аппаратом очень интенсивно работают винты, которые поднимают эту муть со дна», - рассказал Малыш.

Председатель совета ветеранов-подводников вице-адмирал Николай Хромов уверен - затонувший объект совершенно точно не может быть советской подводной лодкой.

«Эта лодка больше всего похожа на подводные лодки типа U, которые принимали боевые действия в Балтийском море в ходе Великой Отечественной войны», - рассказал он.

Нынешний Балтийск (в то время Пиллау) был учебной базой немецких подводников. Не исключено, что найденная лодка затонула здесь в сороковые годы, причем совершенно случайно.

«Мне не известно, что здесь подводные лодки Германии имели боевые действия и были потоплены, но она могла погибнуть от действий своих сил или при таране со своими надводными кораблями, или, получив аварию, затонула с гибелью личного состава», - заявил Храмов.

Чтобы установить принадлежность и обстоятельства затопления подводной лодки, предстоит выполнить еще немало погружений и подводных исследований.

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