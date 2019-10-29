Рассекречены данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу

Росатом обнародовал ранее засекреченные данные о крупных немецких специалистах, занимавшихся разработками атомного оружия в гитлеровской Германии, а после войны приехавших в СССР и участвовавших в создании первой советской атомной бомбы.

По заданию руководства СССР в 1945 году, после вступления войск Красной армии на территорию Германии, была организована работа по поиску специалистов, занимавшихся созданием атомной бомбы. После чего они были приглашены для участия в реализации атомного проекта в Советский Союз.

Сами немецкие ученые после признавались, что такое предложение буквально помогло им выжить, вытянув из погрязшей в безработице послевоенной Германии. По данным Росатома, в СССР переехали более 300 человек - ученые и их семьи.

На портале «История Росатома» к 75-летию атомной отрасли, которое будет отмечаться в августе 2020 года, выложены факсимиле архивных документов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР.

© biblioatom.ru

В том числе и анкеты, которые заполнили шесть немецких специалистов, приехавших в СССР - лауреат Нобелевской премии Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель.

Густав Герц в 1910-х годах сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. В своей анкете Герц указал, что в 1935 году, будучи директором Физического института в Берлине, совершил «добровольный уход со службы ввиду национал-социалистского расового преследования».

© biblioatom.ru

Николаус Риль родился и вырос в России. В анкете на вопрос, какими языками владеет, кроме немецкого, Риль ответил «русским очень хорошо». В 1921 году он переехал в Германию, где с конца 1930-х годов занимался вопросами промышленного получения урана. В СССР Риль работал над получением первого советского сверхчистого металлического урана в подмосковной Электростали.

© biblioatom.ru

Манфред фон Арденне до войны работал в области электронной техники. Именно в лаборатории фон Арденне была проведена первая в мире полностью электронная телепередача. Ученый внес и основополагающий вклад в развитие методов микроскопии.

© biblioatom.ru

Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии. В СССР на ученого возлагалась задача разработки методов изготовления трубчатых фильтров - ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана.

© biblioatom.ru

Хайнц Позе до войны занимался в Германии исследованиями в области ядерных реакций, а в начале 1940-х годов участвовал в создании германского опытного ядерного реактора на тяжелой воде, который разрушился в результате аварии в 1942 году.

© biblioatom.ru

Роберт Депель также участвовавший в создании германского экспериментального ядерного реактора, отметил в анкете, что «в декабре 1944 года был мобилизован в народное ополчение "Фольксштурм"».

«Рота, в которой я находился, не имела оружия и не принимала участия в боях», - уточнил Депель.

В Советском Союзе знания Депеля использовались для налаживания производства тяжелой воды, позволяющей организовать работу ядерного реактора с использованием необогащенного природного урана.

© biblioatom.ru

В 1946 году был создан первый советский единый ядерный центр. Это был секретный объект Арзамас-16, находящийся в городе Саров (Нижегородская область). В 1947 году создали первый атомный реактор, на предприятии под Челябинском, еще спустя год - секретный полигон на территории Казахстана, возле города Семипалатинск-21. Именно здесь 29 августа 1949 года был организован первый взрыв советской атомной бомбы РДС-1.

Руководство СССР высоко оценило вклад немецких специалистов в создание советской атомной бомбы. Николаус Риль в октябре 1949 года, спустя два месяца после успешного испытания первого советского атомного заряда, в числе 36 ведущих специалистов, и единственный среди иностранцев, удостоился звания Героя Социалистического Труда, ему также присудили Сталинскую премию первой степени - высшую государственную награду СССР в области науки и техники того времени.

Густав Герц в 1951 году был награжден Сталинской премией второй степени. Манфред фон Арденне стал дважды лауреатом Сталинской премии: в 1947 году за изобретение электронного микроскопа и в 1953 году за электромагнитное разделение изотопов и получение изотопа лития-6, необходимого для создания термоядерных зарядов.

Петер Тиссен в 1951 году получил Сталинскую премию первой степени и орден Ленина, в 1956 году - Государственную премию СССР и орден Трудового Красного Знамени.