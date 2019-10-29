Вышка просто испарилась: как вспыхнуло первое советское «ядерное солнце»

В ноябре 1947 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов заявил: «Известно, что в экспансионистских кругах США распространилась новая, своеобразная религия. При неверии в свои внутренние силы, вера в секрет атомной бомбы, хотя этого секрета давно уже не существует». Но это был блеф.

Первую бомбу РДС-1 собрали только в августе 1949 года, секретно доставили на полигон в 170 километрах от Семипалатинска и подготовили к испытательному взрыву.

Для проверки силы взрыва в дикой казахской степи было отведено поле - круг диаметром в 20 километров. Здесь были построены дома из дерева и бетона, укрепленные военные объекты: доты, дзоты, вырыты окопы, поставлены танки, пушки. Соорудили даже подземные сооружения, имитирующие метро.

«Определяли, где можно, чтобы не нанести ущерба населению, это же ведь серьезно все, на десятки километров радиации и так далее. Поэтому выбрали такое место для первого ядерного полигона», - объяснил историк и публицист Василий Дандыкин.

В центре полигона смонтировали металлическую вышку высотой 37 метров, на нее и установили атомную бомбу.

21 августа в 5 утра прибыл литерный поезд с плутониевым зарядом. Через три дня прилетели Курчатов и члены государственной комиссии во главе с Берией. 27 августа на полигоне была объявлена 48-часовая готовность. За сутки до времени «Ч» на полигон привезли 1 500 домашних животных для исследования поражающего действия ядерного взрыва. Командный пункт в 10 километрах от эпицентра для большей безопасности обложили землей. В 6 часов 48 минут был включен автомат подрыва.

Ровно в 7 утра казахская земля вздрогнула. Стрелки часов в бункере, в которые, замерев, всматривались все присутствующие, начали отсчитывать новое советское время. Эффект от взрыва оказался колоссальным. Были разрушены почти все постройки, оплавились макеты танков и пушек. Сама вышка, на которой была установлена бомба, испарилась.

«Берия, как человек, наверное, присуще людям сильного характера, романтичный, он так сказал, что Советский Союз зажег первое солнце или искусственное солнце», - рассказал Дандыкин.

Что вообще представляла собой первая отечественная ядерная бомба со странным названием «Реактивный двигатель специальный»? Как СССР после опустошительной войны сумел всего за несколько лет создать свой ядерный щит? Какой вклад в это внесли немецкие физики, которых в 1945 году вывезли из Германии? Подробности - в новом фильме из документального цикла «Загадки века» на телеканале «Звезда».