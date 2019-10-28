75-летие освобождения Украины: как маршалу Коневу помогла история Карла XII и Мазепы в битве Днепр

75 лет назад советские войска окончательно освободили Украину от фашистских захватчиков. Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве.

Президент страны вместе с председателем Рады почтил память погибших минутой молчания. Освобождение Украины от нацистов длилось почти два года. С января 1943 по октябрь 1944 наши войска провели 15 наступательных операций. Ключевыми из них руководил, в том числе, маршал Иван Конев. Одна из самых сложных - битва за Днепр, в которой участвовало около четырех миллионов человек, а фронт растянулся на 750 километров. Конев вместе с Жуковым, Рокоссовским и Ватутиным провели ее безукоризненно.

«Папа рассказывал, что когда он искал возможности переправить войска через Днепр, он советовался со своими коллегами - инженерами 2-го Украинского фронта - в каком месте лучше переправляться. И вот для того, чтобы принять решение, он обратился в том числе к истории. А где, спросил он, перебирался через Днепр Карл XII и Мазепа. Ему сказали, что вот недалеко - это местечко Переволочье, что там начались эти переправы через Днепр», - рассказала дочь маршала Ивана Конева Наталия Конева.

Битва за Днепр завершилась взятием Киева. Всего, по подсчетам историков, в ходе боев за освобождение Украины погибло около трех миллионов советских воинов.